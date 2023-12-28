

تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة من الملك جيغمي كيزار نامجيل وانجشوك ملك مملكة بوتان الصديقة، أعرب فيها عن خالص التهنئة لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، مؤكدا فيها مواصلة العمل المشترك لتطوير التعاون القائم بين الكويت ومملكة بوتان الصديقة في مختلف المجالات، كما ضمنها جلالته خالص تمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية له، أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من فيض المشاعر الطيبة، مشيدا سموه بالعلاقات المتميزة بين دولة الكويت ومملكة بوتان الصديقة، متمنيا سموه، رعاه الله، له موفور الصحة والسعادة وللبلد الصديق كل الرقي والازدهار.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس اليكساندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا الصديقة، أعرب فيها فخامته عن تهانيه لسموه، حفظه الله، بمناسبة توليه مقاليد الحكم، مؤكدا فيها الحرص على استمرار تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، كما ضمنها فخامته خالص تمنياته لسموه، رعاه الله، بدوام التوفيق والسداد.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له، أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته من فيض المشاعر الطيبة، مشيدا سموه بالعلاقات الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية بيلاروسيا الصديقة، متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية بيلاروسيا وشعبها الصديق المزيد من الرقي والنماء.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة، أعرب فيها عن التهنئة لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، مؤكدا فيها الحرص على استمرار تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، كما ضمنها فخامته خالص تمنياته لسموه، رعاه الله، بدوام التوفيق والسداد.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية لفخامته، أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من فيض المشاعر الطيبة، مشيدا سموه، حفظه الله، بالعلاقات الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية أذربيجان الصديقة، متمنيا سموه، رعاه الله، لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق كل التقدم والازدهار.