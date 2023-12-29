عبدالعزيز الفضلي



اختتم طلبة المرحلة المتوسطة امتحانات الفترة الدراسية الأولى التي انطلقت يوم الأربعاء 20 الجاري، بينما يستمر طلبة العاشر والحادي عشر في تقديم امتحاناتهم حتى يوم الخميس المقبل 4 يناير.



وكشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء»، عن أن عملية تصحيح اختبارات طلبة المتوسطة انتهت مساء أمس الخميس، مشيرة إلى أنه بسبب عطلة رأس السنة الميلادية التي تستمر حتى الاثنين المقبل سيتم رصد درجات الطلبة صباح يوم الثلاثاء ورفعها على موقع وزارة التربية مساء اليوم نفسه (الثلاثاء المقبل).



وأثنت المصادر على جهود جميع العاملين في الإدارات المدرسية التي بذلوها طوال الفصل الدراسي الأول، مع التمنيات بالتوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلبة.