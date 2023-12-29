عبدالعزيز الفضلي

في اطار استعداداتها للعام الدراسي القادم 2024/2025 حددت وزارة التربية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 يناير 2024 موعدا للبدء في تلقي طلبات النقل الداخلي والخارجي للهيئات التعليمية حتى الأحد 31 مارس المقبل وذلك عن طريق موقع وزارة التربية.

وذكرت الوزارة في نشرة تلقت «الأنباء» نسخة منها الفئات المسموح لها بالتقديم وهي (مدير مدرسة - مدير مدرسة مساعد - موجه فني - رئيس قسم - مشرف فني - معلم - محضر علوم)، مشددة على انه لن يتم قبول أي طلب نقل بعد التاريخ المذكور وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم (1/2016) المؤرخ في 4 يناير 2016 والخاص بتنظيم طلبات نقل أعضاء الهيئتين التعليمية والإشرافية.