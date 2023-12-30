تميزت جامعة الكويت خلال عام 2023 بحضور أكاديمي وبحثي وطلابي متنوع من خلال إنجازات امتدت لتشمل جميع الأصعدة، إضافة إلى عقد المؤتمرات العلمية، وتنفيذ المشاريع البحثية، وتنظيم الأنشطة الطلابية، فكان لصوت إبداعها نغمة ملهمة، وكان نبض عطائها حياة لغيرها من المؤسسات الأكاديمية، حتى أضافت إلى مسيرتها الأكاديمية خطوات متقدمة في مختلف المجالات البحثية والصحية والنفسية والبيئية والاجتماعية وغيرها بجهود منتسبيها من أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية والطلبة.

وقام قسم الصحافة بإدارة العلاقات العامة والإعلام في هذا التقرير برصد أهم تلك الأحداث والإنجازات التي مرت على جامعة الكويت في كافة المجالات خلال العام 2023.

شهر يناير 2023

- تحت رعاية جامعة الكويت بشعار (الكويت إلى الفضاء) أطلقت الكويت يوم الثلاثاء 3 يناير 2023 في تمام الساعة 5:57 مساء، أول قمر اصطناعي كويتي (كويت سات 1) المنبثق عن جامعة الكويت بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وبتعاون إقليمي مع مركز محمد بن راشد للفضاء وتعاون عالمي مع جامعة بولدر في ولاية كولورادو، بالإضافة لعدة أقسام في كليتي العلوم والهندسة والبترول، حيث تم الإطلاق على متن الصاروخ (Falcon 9) التابع لشركة SpaceX، من قاعدة (Cape Canaveral) للقوات الجوية بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية.

- شاركت جامعة الكويت في المعرض الوظيفي المقام في مجمع 360- قاعة أرينا، بهدف فتح قنوات التواصل المباشر بين شركات القطاعين الحكومي والخاص والباحثين عن العمل، إضافة إلى تشجيع الخريجين على الانخراط في سوق العمل والتواصل المباشرة مع أكثر من 80 مؤسسة حكومية وشركة خاصة للبحث عن فرص وظيفية.

- شاركت كلية الآداب بجامعة الكويت ممثلة بقسم التاريخ والآثار في افتتاح معرض الإسكندر الأكبر في الكويت (مد جسور التواصل بين الشرق والغرب لماركيس فارلاميس) الذي نظمته السفارة اليونانية بحضور وزير الاقتصاد والاستثمارات اليوناني آدونيس جيورجياذيس وسفير اليونان كونستانتيوس بيبيريجوس ونائب وزير الخارجية اليوناني كوستاس فراغوغيانس.

- أقامت إدارة الإسكان الطلابي وشؤون الطلبة الوافدين حفل تخرج لطلاب وطالبات المنح الدراسية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2022، بحضور القائم بأعمال العميد المساعد للأنشطة الطلابية د.محمد الخضر، والقائم بأعمال العميد المساعد للخدمات الطلابية أ.د.جاسم الحمدان، ومدير إدارة الإسكان الطلابي وشؤون الطلبة الوافدين عدنان نهار، ومديري إدارات العمادة، وممثلي سفارات الخريجين من الطلاب والطالبات وموظفي عمادة شؤون الطلبة، وذلك على مسرح سكن الطالبات في جامعة الكويت كيفان.

شهر فبراير 2023

- شاركت جامعة الكويت في الحفل الختامي لمسابقة التحول الرقمي لوزارة النفط (هاكاثون 2022) في دورتها الثانية، وقد حصدت جامعة الكويت الجائزة البرونزية في المسابقة، حيث حصل عليها ثلاثة من طلبتها وهم: عبد العزيز دحام الشمري، وحمد حمدي المطيري، وناصر مرزوق الوعلان.

- اختتم وفد فريق جامعة الكويت للمناظرات مشاركاته في بطولة آسيا الثانية للمناظرات باللغة العربية، والتي أقيمت في سلطنة عمان برئاسة القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة أ.د. محمد دهيم الظفيري، والمشرف العام ومدرب الفريق د. نوال الكندري، والمحكم عبد الله المطيري، ورئيس قسم العلاقات العامة للعمادات النوعية أمل الكندري.

- في إطار متابعة آخر مستجدات القمر الاصطناعي كويت سات - 1 أفادت د. هالة خالد الجسار مدير المشروع الوطني لكويت سات -1 والقائم بأعمال رئيس قسم الفيزياء في كلية العلوم بجامعة الكويت أن القمر كويت سات 1 والذي هو بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الآن في نهاية مرحلة أولية تسمى بمرحلة العمليات الأولية المبكرة لما بعد الإطلاق أو LEOP.

- شاركت جامعة الكويت في المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط الثالث عشر الذي نظمه النادي العلمي الكويتي بالتعاون مع معرض جنيف الدولي ممثلة بمكتب براءات الاختراع والملكية الفكرية التابع لقطاع الأبحاث في جامعة الكويت ممثلا بمخترعين من الهيئة الأكاديمية المشاركين الحاصلين على براءات اختراع من المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع التابع لوزارة التجارة الأمريكية ضمن 235 مخترعا يقدمون 183 اختراعا ويمثلون 40 دولة.

شهر مارس 2023

- في إنجاز جديد، فاز طلبة كلية طب الأسنان في جامعة الكويت بالمركز الثالث بالمسابقة الطلابية ضمن فعاليات مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان (إيدك) والذي اختتم فعالياته في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

- حصول د. عائشة العازمي على المركز الأول في جائزة فيصل بن قاسم آل ثاني للبحث التربوي 2023 في إنجاز جديد يحسب لجامعة الكويت فازت الدكتورة عائشة أحمد العازمي عضو هيئة التدريس في قسم الإدارة التربوية بكلية التربية بالمركز الأول في جائزة فيصل بن قاسم آل ثاني للبحث التربوي 2023، عن بحثها المشترك والمنشور في مجلة Educational management administration and leadership، وهي المجلة الأولى عالميا في تخصص الإدارة التربوية ومصنفة Q1 حسب تصنيف JCR.

- اختير معيد بعثة كلية الطب في جامعة دورهام بالمملكة المتحدة الباحث محمد عبد الرحمن الأنصاري من ضمن أفضل 300 طالب دكتوراة من بين أكثر من 40 جامعة من أفضل الجامعات ضمن منظمة كونسبشن أكس التي تدعم الطلبة المتفوقين وأصحاب الأبحاث المتميزة سنويا بقيمة 47 مليون جنيه إسترليني في برنامج مدته 9 أشهر لتعزيز القدرات البحثية والتطبيقية لدعم مواهبهم.

- تحت رعاية القائم بأعمال عميد كلية العلوم د. محمد حسين بن سبت وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة بحضور مدير مكتب المنسق العام للأمم المتحدة في الكويت ناصر الشطي والعمداء المساعدين في الكلية ونخبة من القيادات النسائية احتفلت الكلية بتكريم قياداتها النسائية بيوم المرأة الذي يصادف الثامن من مارس.

- أوضحت عضو التطبيقات بدور السبتي أنه بعد استلام الإشارة الأولية للقمر الاصطناعي تم البدء بالتأكد من صحة وسلامة جميع الأنظمة الملحقة بالقمر، والتي يبلغ عددها 5 أنظمة، وهي نظام توليد وتخزين الطاقة EPS، ونظام التحكم، ونظام التواصل الذي يتم عن طريقه إرسال الأوامر واستقبال الإشارات، وأيضا نظام تحديد الموقع، بالإضافة إلى نظام (PAY LOAD) الخاص بالكاميرا والذي يتم من خلاله إرسال أوامر محددة للكاميرا والإحداثيات لتصوير أماكن محددة بدولة الكويت.

- حصل قسم الهندسة الميكانيكية تحت إشراف د. عبد الله الشايع على نظام يعمل على نمذجة الصور الرقمية (Digital Image Correlation) لمعرفة الإزاحة الثلاثية للمواد المحملة، ويعد هذا النظام الأول بين أنظمة تحليل الإجهاد التجريبي لقدرته على تحليل المواد في مقياس النانو، ويصل كذلك إلى تحليل المواد الكبيرة مثل الطائرات والمباني، ولاحتواء النظام على كاميرات عالية الدقة وعالية السرعة فقد تم استخدامه في كثير من التطبيقات بدءا من الميكانيكا الحيوية، كدراسة تمدد الجلد والرباط والأوتار وكذلك تحمل العظام تحت الأحمال المختلفة، وإلى دراسة الخرسانات المحملة وتطبيقات الفضاء، وتم استخدام هذا النظام بعد تركيبه في جامعة الكويت بتحليل عدد من المواد مثل الألمنيوم والفولاذ والمواد المركبة التي تم تصنيعها عن طريق تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

- حصل فريق جامعة الكويت على المركز الأول بعد فوزه في مباراته مع فريق الجامعة الأسترالية خلال نهائي كرة القدم العشبي ضمن منافسات دورة الألعاب الرياضية الثانية للتعليم العالي التي نظمها الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي، في ملعب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالشويخ.

شهر أبريل

- فريق المشروع الوطني للقمر الاصطناعي الكويتي الأول لجامعة الكويت كويت سات-1 أعلن عن التقاط القمر الاصطناعي لعدة صور لدولة الكويت ودمجها في موساييك، وذلك ليقدم منظرا جميلا للنصف الشرقي للكويت من جزيرتي وربة وبوبيان ثم مدينة الكويت وجزيرة فيلكا إلى حقل برقان والمنطقة الجنوبية لساحل الكويت.

- انطلاق المسابقة الرمضانية الأولى لطلبة ذوي الإعاقة تحت شعار السباق العظيم في حفظ القرآن الكريم بالتعاون مع جمعية المنابر القرآنية في مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية بمشاركة 24 طالبا وطالبة من ذوي الإعاقة.

- جامعة الكويت أعلنت بالتعاون مع جمعية المنابر القرآنية أسماء الفائزين بالمسابقة القرآنية الرمضانية الأولى لطلبة ذوي الإعاقة، في مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية.

شهر مايو

- حصول الطالبة زينب الصالح من كلية الهندسة والبترول على المرتبة الأولى عربيا في مسابقة مصر الدولية للعلوم والهندسة عن مشروعها الكيميائي (لأجل هواء نقي مستدام) فلتر لتنقية الجو من غازات المصانع.

- جامعة الكويت نظمت معرض القبول السنوي تحت شعار «اختيارك يبني وطنا»، وقد شهد المعرض مشاركة 11 مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي في القطاع الخاص، و9 مؤسسات من المؤسسات الحكومية للتعليم، و4 مؤسسات داعمة للعلم والشباب.

- جامعة دورهام البريطانية أعلنت فوز معيد بعثة كلية الطب بجامعة الكويت محمد الأنصاري بالمركز الأول بجائزة Illuminate Challenge لسنة 2023.

- جامعة الكويت باركت للدكتور فواز العجمي والدكتور هاشم الطبطبائي لحصولهما على وسام الامتياز من الدرجة الأولى من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

- فوز الطالبة رتاج السعيد من كلية العمارة بمسابقة تصميم ميداليات ماراثون بنك الخليج 2023.

- جامعة الكويت سجلت أول براءة اختراع لها في مجال طب الأسنان بجهود د. فواز الزعبي ويسلط هذا الاختراع الضوء على استخدام تقنية حديثة لنسخ تركيبة الأنسجة اللثوية قبل التصنيع النهائي للأسنان الصناعية وذلك باستخدام نموذج أولي متعدد الأغراض مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد.

- مجلس الجامعة عقد اجتماعه وأقر الآتي:

تشكيل لجنة اختيار المرشحين لمنصب مدير الجامعة وفقا للقرار الوزاري رقم (37).

الموافقة على استمرارية كلية الصحة العامة بجامعة الكويت.

اعتماد بعض التعديلات على لائحة الدراسات العليا.

الموافقة على زيادة مكافآت طلبة الدراسات العليا وفقا للمعايير الأكاديمية التي تشجع على البحث العلمي والابتكار.

الموافقة على اقتراح بعض الكليات ترقية (14) عضو هيئة تدريس لدرجة أستاذ وأستاذ مشارك من مختلف الكليات.

شهر يونيو

- جامعة الكويت تمكنت من إحراز تقدم ملحوظ في 7 أهداف من أهداف التنمية المستدامة في تصنيف مؤسسة التايمز لتأثير الجامعات العالمية في التنمية المستدامة، في حين حافظت هذا العام على أدائها في 4 أهداف، وعلى المرتبة 601-800 من أصل 1591 جامعة ومؤسسة تعليم عال.

- إنجاز مشروع بحثي للدكتور حمد ياسين من قسم علوم المختبرات الطبية في كلية العلوم الطبية المساعدة حول الجوانب الوراثية لمرض التكيس الكلوي بالتعاون مع مستشفى (مايو كلينك) بالولايات المتحدة الأميركية.

- مجلس الجامعة عقد اجتماعه رقم (3/2023) واعتمد التشكيل النهائي للجنة اختيار مدير جامعة الكويت.

- كلية طب الأسنان بمركز العلوم الطبية حصلت على إشادة الممتحنين الخارجيين بالمستوى العلمي والعملي لخريجيها للعام الأكاديمي 2022-2023 بعد استضافة الكلية لوفود أكاديمية من كليات طب الأسنان بجامعات خليجية وأوروبية وأميركية أكدوا أن مرافق ومختبرات وعيادات كلية طب الأسنان بجامعة الكويت تضاهي نظيراتها في الجامعات المتميزة، وأن مستوى خريجي الكلية يقارب مستوى الدراسات العليا بمجال طب وجراحة الأسنان.

- لأول مرة طلاب وطالبات جامعة الكويت شاركوا في رحلة رصد النجوم «أسترولاب - سماء الكويت» من صحراء السالمي بالتعاون مع مركز التقدم العلمي للنشر.

- تقدم لجامعة الكويت في تصنيف QS العالمي للجامعات 2024 وصعودها إلى المرتبة 851-900.

شهر يوليو

- جامعة الكويت اعتمدت قرار استثناء الطلبة الكويتيين المنسحبين من البعثات الخارجية لوزارة التعليم العالي لمن لا تتجاوز شهادته الثانوية عامين دراسيين.

- حصول معيدة بعثة كلية طب الأسنان د. إسراء الصراف على المركز الثاني بجائزة أبحاث تركيبات الأسنان في كندا.

- جامعة الكويت احتفت بكوكبة من خريجي طلبة المنح والدارسين لبرنامج اللغة العربية والطلبة المتميزين للعام الدراسي 2022-2023، وقد شهد الحفل تكريم فريق من طلبة كلية الهندسة والبترول الحاصلين على جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن مشروع Ambition Kuwait Subortial Rocket وهم ناصر أشكناني، وباسل بهبهاني، وعيسى بولند، ومحمد عبد الغني، بإشراف الدكتور محمد الفارس، كما تم تكريم مجموعة من المتميزين من الطلاب والطالبات المشاركين في الأنشطة الجامعية الخاصة بإدارة الإسكان الطلابي.

- جامعة الكويت شكلت لجنة فنية لدراسة تنظيم الحركة المرورية واقتراح الحلول المرورية المطلوبة لتحسين الوضع المروري.

- الموافقة على اقتراح كلية الطب بشأن قواعد التحويل لطلبة جامعة الكويت المسجلين بمركز العلوم الطبية في كليتي (طب الأسنان - الصيدلة) للعام الجامعي 2024/2023 ورأي لجنة الشؤون العلمية بهذا الشأن.

- الموافقة على اقتراح مساعد نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية للتقييم والقياس بشأن معادلة درجات IELTS بدرجات اختبارات القدرات الأكاديمية باللغة الإنجليزية.

- الموافقة على التقرير المقدم من اللجنة التنسيقية للنظر في اقتراح كلية العلوم الحياتية بتغيير مسمى قسم إدارة التقنية البيئية ليصبح قسم العلوم البيئية.

- الموافقة على تعيين د. غازي عنيزان الرشيدي الأستاذ بقسم أصول التربية بكلية التربية رئيسا لتحرير المجلة التربوية، وعلى تعيين د. محمد نجيب المرزوق الأستاذ المشارك بقسم نظم المعلومات وإدارة العمليات بكلية العلوم الإدارية رئيسا لتحرير المجلة العربية للعلوم الإدارية اعتبارا من 1/8/2023.

- الموافقة على ترقية (21) عضو هيئة أكاديمية لدرجة أستاذ وأستاذ مشارك من مختلف الكليات.

- جامعة الكويت عقدت مؤتمرا صحافيا للإعلان عن نتائج المقبولين للالتحاق بجامعة الكويت للعام الجامعي 2023/2024 البالغ عددهم 8457 طالبا وطالبة.

شهر أغسطس

- مشاركة د.عهود ناصر الهاجري عضو هيئة التدريس في كلية التربية كباحث رئيس في المؤتمر العربي التاسع لأبحاث الموهبة والتفوق تحت شعار (الذكاء الاصطناعي في المجتمع المعرفي) في الجامعة الأردنية، وقدمت خلال المؤتمر ورقة بحثية بعنوان: (مستوى معرفة وفاعلية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تنمية المهارات الأكاديمية والاجتماعية للطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد من وجهة نظر معلميهم).

- تزكية د. منال أبو حيمد عضو الهيئة الأكاديمية بكلية الطب لرئاسة جمعية طبيبات العيون في مجلس الشرق الأوسط وأفريقيا لطب العيون (MEACO).

تأهل فريق جامعة الكويت إلى المرحلة الأخيرة ما قبل التصفيات النهائية في مسابقة Minus CO2 Challenge، التي تنظمها المنظمة الأوروبية للجيولوجيين والمهندسين (EAGE) للعام 2023 وقد ضمت المسابقة طلبة من كليتي العلوم والهندسة والبترول ليكون التعاون الأول من نوعه في هذا المجال، والذي أثمر نجاح الفريق في المرحلتين الأولى والثانية، وتأهله إلى المرحلة الأخيرة ما قبل التصفيات النهائية.

شهر سبتمبر

- انطلاق فعاليات مناقشة جلسات المؤتمر الطبي الفقهي لمستجدات مساعدة الإنجاب والفحص الوراثي للأجنة بمشاركة كوكبة من العلماء الشرعيين ذوي الخبرة في الفقه الطبي المنعقد بالرياض والذي ينظمه نادي مداد التابع لقسم الفقه وأصوله بجامعة الكويت وبشراكة علمية مع الجمعية السعودية العلمية للدراسات الطبية والفقهية تحت رعاية القائم بأعمال عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية أ.د. عبد الله عوض العجمي، بهدف توعية الممارسين الصحيين ومساعديهم بالأحكام الفقهية المتعلقة بالمسائل الطبية، من خلال الدورات التخصصية.

- جامعة الكويت بالتعاون مع وزارة الصحة افتتحت مركز إسعاف مدينة صباح السالم الجامعية لضمان السلامة الوقائية للطلبة والهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة وموظفي ومرتادي الجامعة وتأمين بيئة جامعية صحية.

- كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت حققت إنجازا طلابيا بمشاركة الطالب غازي المطيري في مؤتمر (تمكين كليات إدارة الأعمال باستخدام التحول الرقمي) في إمارة دبي.

- جامعة الكويت استقبلت ما يقارب 43500 طالب وطالبة مع بداية العام الجامعي الجديد 2024/2023.

- فوز فريق كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت بالمركز الأول للمرة الثانية على التوالي في مسابقة تداول الأصول وفق معايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (The ESG Trading Initiative) لتحدي المحافظ الاستثمارية والتجارة الدولية في الشرق الأوسط للعام 2023، برعاية بنك HSBC وكلية Rotman School of Management العريقة ضمن فريقها المكون من الطلبة: أحمد حسان وفرح فريج وأحمد مندني وأركان عبدالحفيظ بإشراف د. خالد وليد الصباح الأستاذ المساعد في قسم التمويل ومدير مركز المعاملات المالية في الكلية، بعد منافسة مع أكثر من 15 فريقا.

شهر أكتوبر

- كلية الطب بجامعة الكويت حصلت على الاعتماد الأكاديمي الكامل من رابطة التقييم والاعتماد لبرامج التعليم الطبي (TEPDAD) والمعترف بها من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي World Federation for Medical Education (WFME) كهيئة اعتماد للتعليم الطبي، وقد أسهم هذا الإنجاز الذي حققته كلية الطب بجامعة الكويت بارتفاع تقييمها العالمي في تقييم التايمز للتعليم العالي لفئة 300-400 ضمن أفضل الكليات بالمجالات الإكلينيكية والصحية.

- حصول فريق جامعة الكويت على المركز الخامس على مستوى العالم في مسابقة Minus CO2 Challenge التي تنظمها المنظمة الأوروبية للجيولوجيين والمهندسين (EAGE) للعام 2023، وهذه هي المشاركة الأولى لجامعة الكويت في هذه المسابقة، وقد بدأت مشاركة الفريق منذ مايو الماضي، حيث قام الفريق بعمل دراسات على أحد المناطق في كندا، وذلك لوضع خطط وإستراتيجيات باستخدام توربينات هوائية من شأنها تقليل نسبة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو، وتضمن فريق جامعة الكويت الطلبة: ريم السبيعي من كلية الهندسة والبترول، وسلطان دويعر من كلية الهندسة والبترول، ونوير العازمي من كلية العلوم، تحت إشراف د. عهود بدر السالم عضو هيئة التدريس في قسم علوم الأرض والبيئة من كلية العلوم.

- جامعة الكويت كرمت الطلبة المشاركين في الدورة الصيفية للمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (سيرن)، والتي تعد أكبر مختبر للفيزياء في العالم وهم كل من الطالبة روان نائل العميرة من قسم هندسة الكمبيوتر، والطالبة لطيفة سعد الزعبي من قسم الهندسة الكهربائية، والطالب غازي نجيب العبار من قسم علوم الحاسوب، والطالبة آمنة عبد الوهاب الكندري من قسم الهندسة الكيميائية، والطالب عبد الوهاب عادل العبيد من قسم علوم الحاسوب، والطالبة عبير مساعد الصفران من قسم علوم الحاسوب.

- قسم الكيمياء بكلية العلوم في جامعة الكويت حصل على تجديد الاعتماد الأكاديمي من الجمعية الكيميائية الكندية حتى 2030، ومن مميزات الاعتماد البرامجي للكيمياء الذي تمنحه الجمعية الكيميائية الكندية أنه يتيح الفرصة للطالب خريج قسم الكيمياء من كلية العلوم بجامعة الكويت الالتحاق بأي برنامج كيمياء في الجامعات الكندية لاستكمال دراساتهم العليا قبول غير مشروط.

- جامعة الكويت نظمت يوم التضامن مع فلسطين دعما للشعب الفلسطيني وأحداث غزة بالتعاون مع جمعية أعضاء هيئة التدريس والاتحاد الوطني لطلبة الكويت.

- جامعة الكويت سجلت براءة اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية في مجال التكنولوجيا والتبريد بجهود د. عمار بهمن عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة والبترول وفريقه البحثي لتحسين جودة البيئة في الكويت وفي جميع أنحاء العالم.

- جامعة الكويت وقعت مذكرة التفاهم مع شركة نفط الكويت لتعزيز مستوى الرعاية الصحية.

شهر نوفمبر

- فريق كلية التربية أحرز لقب بطولة دوري مناظرات كليات جامعة الكويت للعام الجامعي 2024/2023 بنسخته التاسعة باللغة العربية بعد تغلبه على فريق كلية الآداب، وكان موضوع المناظرة «يعتقد هذا المجلس أن مقاطعة الشركات لا تضر إلا بالوكيل المحلي».

- شاركت جامعة الكويت ممثلة بعمادة شؤون الطلبة في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القران الكريم وتجويده بنسختها الـ 26 تحت شعار «مكنون»، بـ 23 طالبا وطالبة من مختلف كليات جامعة الكويت بواقع 9 طلاب و14 طالبة.

- م. أسماء فهد العتيق طالبة الماجستير من كلية العلوم الحياتية حصلت على المركز الثاني ضمن مشاركتها في مسابقة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي (KSAAEM) في أحد فروعها الأربعة (فرع البحوث والإنجازات والممارسات البيئية) وذلك في دورتها الثالثة 2021 - 2022.

- جامعة الكويت بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر استضافت وفدا من شركة جوجل كلاود (Google Cloud) بحضور الرئيس التنفيذي للشركة توماس كوريان ومدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د. مشاري لافي الحربي، في زيارة للوفد تأتي ضمن عدة لقاءات تهدف إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية.

شهر ديسمبر

- كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت استقبلت الخبيرة الزائرة Prof. Swathi Kiran من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأميركية لتقييم مشروع برنامج الماجستير في علوم الاتصال والاضطرابات في كلية العلوم الحياتية.

- فريق جامعة الكويت 2 فاز بالمركز الثالث خلال مشاركته في نهائي البطولة الوطنية السابعة لمناظرات الجامعات والكليات، الذي أقيم في كلية الكويت التقنية وتأهل للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في دولة قطر.

- أقام الديوان الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت الجلسة الافتتاحية وورش العمل للعاملين في مجال حقوق الإنسان وإنفاذ القانون تحت عنوان «سياسات حقوق الإنسان في دولة الكويت: التفاعل مع الحالة المحلية والدولية».

- جامعة الكويت ممثلة بكلية العمارة شاركت في معرض «مرزام» بنسخته الرابعة.