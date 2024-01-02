بحضور أمين عام جامعة الكويت بالإنابة د.فايز الظفيري، نظمت عمادة شؤون الطلبة تكريم للطلبة الفائزين بالمسابقة القانونية الأولى للعام الجامعي 2024/2023 والتي أقامتها إدارة الشؤون الطلابية قسم القضايا والشكاوى بعمادة شؤون الطلبة، وذلك بحضور القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.جاسم الحمدان، ومدير إدارة الشؤون الطلابية فالح المسعود، ومدير إدارة الشؤون القانونية حمود البسام، بمكتب الأمين العام، في المبنى الإداري بمدينة صباح السالم الجامعية.



وأثنى أمين عام جامعة الكويت بالإنابة د.فايز الظفيري على تلك المسابقات الثقافية والعلمية والقانونية، لما فيها من رفع سقف التحدي المشروط بالثقافة والعلم بين الطلبة، وهو الركيزة الأساسية في إعداد الفرد، والتي تشكل أهم أهداف عمادة شؤون الطلبة والجامعة بشكل عام.



وحرص القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د. جاسم الحمدان على تشجيع الطلبة للمشاركة بالمسابقات الهادفة التي تنظمها جامعة الكويت، لما لها من أهمية ثقافية ومعرفية وعلمية تنعكس على الطالب الجامعي.



حيث فاز بالمسابقة نخبة من طلبة جامعة الكويت من مختلف الكليات وهم الطالب محمد الموسوي، راكان الرومي، مكة بسام، دانة العازمي، أحمد القلاف، لجين العوضي، رضا سولي، مرام الخطيب، هاجر السراي، وجسندا الشاهد.