عبدالعزيز الفضلي



في إطار التحضيرات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي والتعليم الديني، عقدت وكيل وزارة التربية بالتكليف ورئيس عام الامتحان أنوار الحمدان، اجتماعا تنسيقيا مع رؤساء لجان امتحانات الصف الثاني عشر لمناقشة الإجراءات الإدارية والفنية المطلوبة، لتحقيق تنظيم شامل وتطبيق واضح ودقيق لها.



وأكدت وكيل وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان أن الثانوية العامة أهم محطة للطلبة ومفترق طرق لتحديد الحياة العملية، مشيرة إلى أهمية تضافر الجهود لإنجاح عملية امتحانات الفصل الدراسي الأول والعملية التعليمية.



وشددت الحمدان على أهمية تطبيق الإجراءات الإدارية والفنية بشكل صحيح، وتوفير بيئة تعليمية فعالة وعادلة، مبينة انه تم اعتماد نشرة خاصة بشان تعليمات لجنة سير الامتحان تحدد المهام المنوطة بكل اعضاء اللجنة بالإضافة إلى مذكرة توضيحية حول كيفية تحديد مخالفات الامتحانات والتعامل معها على ضوء القرار الوزاري 2018/21 والارشادات والخطوات الصحيحة في التعامل مع مخاصر مخالفات لائحة الامتحانات. ومن جانبها، استعرضت الوكيل المساعد للشؤون القانونية بالتكليف أمينة الجابر أحكام وضوابط وشروط تحرير محاضر مخالفات الامتحانات والإجراءات الإدارية الخاصة فيها وآلية تطبيقها، فضلا عن عرض أهم التعليمات المتعلقة بها لضمان دقتها وفعاليتها، مما يسهم في تحقيق العدالة والمساواة.