بداح العنزي



وافقت البلدية على طلب الديوان الأميري اعتماد مكونات المرحلة الثالثة من مشروع حديقة الشهيد الواقعة بالقطاع الثاني ضمن الحزام الأخضر لجميع مخططاته التفصيلية.



وقال مدير عام البلدية م.مسعود الدبوس في كتاب سيحال إلى المجلس البلدي، نرى التالي:



الاستعمالات تتماشى مع توصيات المخطط الهيكلي والدراسات التفصيلية لتطوير العاصمة وبالتالي مع قرار المجلس البلدي، وتشمل المباني الرئيسية التالية:



أ - مبنى المسرح، يتكون من (سرداب 2 + سرداب 1 + أرضي + أول + ثاني + ثالث + رابع) بارتفاع 51 مترا تقريبا، يحتوي دور السرداب (2) على مواقف سيارات - مطعم - قاعة الأوركسترا والتدريبات - قاعة متعددة الأغراض، ودور السرداب (1) على قاعة المسرح والمدرجات - غرف الإدارة - مطعم - محل هدايا، والدور الأرضي على عدد (6) محلات تجارية - مطعم، الدور الأول والثاني والثالث على مطاعم وكافتيرات، بينما الدور الرابع على خدمات للمسرح.



ب - مبنى الرياضات القصوى المختلفة وصالة التزلج، يتكون من (سرداب 2 + سرداب 1 + ارضي + اول) بارتفاع 16 مترا تقريبا يحتوي دور السرداب (2) على مواقف سيارات، ودور السرداب (1) على صالات ألعاب (ترامبولين، ألعاب ثلجية وصالة تزلج، مضمار سيارات كهربائية) ودورات مياه وخدمات لصالات الألعاب، الدور الأرضي يحتوي على مطاعم وكافتيريات وصالة عرض، الدور الأول على خدمات وغرف الادارة.



ج - البوابة/ الإدارة والمكاتب الفنية وغرف الامن، يتكون من دور واحد (أرضي) بارتفاع 7 أمتار تقريبا فوق سطح الارض ويحتوي على غرف إدارية وخدمات ميكانيكية.



د - ساحة الألعاب ورياضات الأطفال المظللة، يتكون من دور واحد (ارضي) بارتفاع 7 امتار تقريبا فوق سطح الارض، وتحتوي على دورات مياه ومخازن.



هـ - مسجد، يتكون من دور واحد (أرضي) بارتفاع 5 امتار تقريبا، 28 مترا للمنارة، ويشتمل المبنى على مصلى للنساء وآخر للرجال.



و - مطعم نموذج (1) عدد 3 مطاعم، يتكون من دور واحد (أرضي) بارتفاع 7م تقريبا.



ز - مطعم نموذج (2) عدد 3 مطاعم، يتكون من دور واحد (أرضي) بارتفاع 3م تقريبا.



ح - مجمع ديسكفري (قائم)، يتكون من (سرداب + أرضي + اول) بارتفاع 17م تقريبا يحتوي دور السرداب على مسرح وسينمات ومقاه ومحلات تجارية وصالات ألعاب، والدور الارضي على محلات تجارية وغرف الادارة، والدور الاول على محلات تجارية ومطاعم وصالات ألعاب.



تم الارتفاع ببعض مباني المشروع حتى 50 مترا تقريبا ولا نرى مانعا في تطبيق ذلك الارتفاع طالما لا يؤثر ذلك على الصورة البصرية للمدينة ويتماشى مع توصيات الدراسات التفصيلية لمدينة الكويت.



1 - مساحة اشغال مكونات المشروع - المتمثلة في اجمالي مساحات الدور الارضي - والواردة في هذا الكتاب والموضحة بالجداول رقمي (1) و(2) وهي 43845.14م2، وتمثل نسبة (17.80%) من مساحة الموقع ككل، وهي نسبة مقبولة حسب توصيات المخطط الهيكلي والدراسات التفصيلية لتطوير العاصمة.



2 - إجمالي المساحات التجارية بالمشروع 12837.71م2 بنسبة وقدرها 5.21% وهي نسبة مقبولة حسب توصيات المخطط الهيكلي والدراسات التفصيلية لتطوير العاصمة.



3 - لم يتم الإبقاء على مبنى صالة التزلج خلافا لرغبة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ضمن كتابهم الذي تم تزويدكم به ضمن كتابنا، الأمر الذي يتطلب ضرورة التنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.



إن الموافقة على البنود السابقة يتوقف على الالتزام بالشروط التالية وإلا اعتبرت الموافقة ملغاة:



٭ تقديم الجهة المسؤولة للتصميمات التفصيلية النهائية للمشروع في ضوء المخططات التصميمية المبدئية للبلدية للاعتماد، والالتزام بالمكونات والعناصر التجميلية والتنسيق الموقعي الواردة بمخططات المشروع الواردة في كتابهم.



٭ إجراء دراسة مرورية لتقييم اثر الحركة المرورية من أجل ضمن المداخل والمخارج وحركة المرور والمشاة وتوفير مواقف السيارات واعتمادها من البلدية ووزارة الداخلية قبل الموافقة او ترخيص المخططات.



٭ أخذ موافقة وزارات الخدمات والجهات المعنية على المشروع قبل الشروع في التنفيذ.



٭ التنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ذلك حسب قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ل.ع2/76/03/2019/د2) المتخذ في 16/6/2016 للمحافظة على أي معالم تاريخية أو تراثية بالموقع، وقرار مجلس الوزراء بتاريخ 3/2/2020م للمحافظة على الهوية التاريخية والمعمارية لصالة التزلج والابقاء على ما يمكن من معالمها.



ثانيا: كذلك تم التنسيق معهم لاحقا بعد ما ورد الينا طلب الديوان الأميري إلغاء الجزء (B) من المشروع وذلك لاستيفاء ملاحظتهم وموافقتهم وأفادوا بالتالي:



تمت الافادة سابقا بأن دراسة المخططات المعمارية ليست من اختصاص ادارة المخطط الهيكلي مع العلم بأن ادارة المخطط الهيكلي معنية بدراسة المخطط التفصلية لاستعمالات الأراضي وليست معنية باعتماد مخططات معمارية.



وبدراسة جدول المساحات البنائية وجدنا أن توزيع العناصر المغطاة دون السرداب والمباني الادارية (60356.01م بنسبة 25.9%) من مساحة الموقع (233009م2 وذلك وفق الجدول التالي وهي نسبة لا تتجاوز نسبة اشغال المكونات المسموح بها في المشروع.



وبمراجعة جدول المساحات التجارية تبين اجمالي المساحات التجارية في المشروع (6030.57م2 بنسبة 2.58%) تقريبا وهي نسبة لا تتجاوز نسبة المساحات التجارية المسموح بها في المشروع.



إذ تبين ان النسب البنائية والنسب التجارية لحديقة الشهيد المرحلة الثالثة تعتبر نسبا مقبولة حسب توصيات المخطط الهيكلي والدراسات التفصيلية لتطوير العاصمة.



تمت مخاطبتكم سابقا، وقد افدنا بموجب توصيات مشروع الخطة العمرانية لمدينة الكويت 2030 ان تتراوح نسبة اشغال مكونات المشروع بين 5% و50% على الا تتعدى الانشطة التجارية نسبة 5% من المساحة الاجمالية للموقع في جميع الأحوال.



تمت الافادة بأنه:



٭ تم حساب العناصر المغطاة وفق جدول المساحات البنائية 2 بحسب المعمول به في الادارة وذلك من دون السرداب والمباني الادارية، حيث إنها مساحات لخدمة الموقع ولم تحسب من ضمن النسبة البنائية.



٭ النسبة البنائية هي (25.9%) بمساحة (60356.01م2) تقريبا من مساحة الموقع (233009م2) وان النسبة التجارية هي (2.58%) بمساحة (6030.57م2) تقريبا وهي نسب تتوافق مع دراسات المخطط الهيكلي.



الرأي الفني



الموافقة على طلب الديوان الأميري اعتماد مكونات المشروع والمخططات التفصيلية الخاصة بمشروع حديقة الشهيد المرحلة الثالثة بالقطاع الثاني ضمن الحزام الأخضر والمخصصة بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ل.ع2/76/3/2019/د2) المتخذ في 16/6/2019 الجزء (A) مع إلغاء الجزء (B) وذلك بحيث تتراوح نسبة إشغال مكونات المشروع بين 5% و50% على ألا تتعدى الأنشطة التجارية نسبة 5% من المساحة الاجمالية للموقع في جميع الأحوال وبارتفاع 51م فقط.



وشريطة ما يلي:



1 - توفير كافة مواقف السيارات اللازمة للمشروع ضمن حدوده وفق المواصفات المتبعة لدى بلدية الكويت (مراقبة الطرق والبنية التحتية) والالتزام بما جاء في الدراسة المرورية المعتمدة للمشروع من حيث المداخل والمخارج وعدد مواقف السيارات المتوافر.



2 - التقيد بما جاء في ردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ ونقل الخدمات التي تتعارض مع المشروع على نفقة المنفذ.