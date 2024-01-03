أكد رئيس مجلس ادارة جمعية النعيم التعاونية خالد السعيدي أن عجلة التطوير قد بدأت ونهدف الى تقديم أفضل خدمات ممكنة للمساهمين وتحسين المركز المالي والاداري للجمعية، مشيرا إلى أن مجلس الادارة ومنذ بداية عمله في شهر أغسطس الماضي وضع نصب عينيه عدة أهداف لتحقيقها، وأهمها تحسين المركز المالي والاداري للجمعية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمساهمين واصلاح الهيكل التنظيمي للجمعية وعمل مبادرات مجتمعية تخدم كل أبناء المنطقة.



وقال السعيدي ان الجمعية حققت زيادة كبيرة في المبيعات خلال العام الحالي، وحرص مجلس الادارة على أن يكون المساهمون شركاء بآرائهم في اتخاذ القرار، وقمنا خلال فترة وجيزة بتقديم تخفيضات كبرى على العشرات من الأصناف الأساسية وعمل مهرجان أسبوعي للخضار، وعروض خاصة للمساهمين وصلت الى 100 فلس و20 فلسا، إضافة الى مهرجان لوازم العائلة بداية موسم البر، ومهرجان كل يوم سبت خاص للطلبة من أبناء المنطقة.



وأوضح أن مجلس الادارة أنجز خلال الأشهر السابقة عدة مشروعات لتحسين المرافق العامة للجمعية، منها استبدال ارضيات قسم الخضار، واستبدال الإضاءة في الاسواق الثلاث، وتركيب مظلات لمواقف سوق القصر وسوق النعيم، إضافة الى توفير خدمة «الكي نت» في جميع أفرع الغاز التابعة للجمعية، ورفع مستوى النظافة بالأفرع والأسواق.



وعلى صعيد المبادرات المجتمعية، أكد أن مجلس الادارة يولي هذا الامر اهتماما كبيرا وهناك تواصل مع عدة جهات حكومية لتنفيذ عدة مبادرات، منها تطوير ممشى النعيم لكونه المتنفس الوحيد لأبناء المنطقة حيث تم التنسيق مع هيئة الزراعة وجهات حكومية أخرى وبدأنا فعليا بعملية الصيانة للممشى لجعله نموذجيا يخدم الأهالي.