

القاهرة ـ هالة عمران



قال عبدالوهاب خضر المتحدث باسم وزارة العمل إن قرار المجلس القومى للأجور بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه شهريا، قد بدأ تنفيذه اعتبارا من يوم الاثنين الموافق الأول من يناير 2024، مشيرا إلى أن حسن شحاتة وزير العمل قد أكد أنه لا استثناءات في التطبيق مطلقا، ووجه المديريات بمتابعة التزام المنشآت بجميع المحافظات بالقرار. وأضاف خضر، بحسب «اليوم السابع»، أن ممثلي القطاع الخاص باجتماع المجلس القومي للأجور، الذي أقر زيادة بقيمة 500 جنيه، كان مرحبا بالقرار ولم يبد أى اعتراض، لافتا إلى أن 3500 جنيه هي قيمة الحد الأدنى للأجور، التي يجب ألا يقل عنها رواتب العاملين بالقطاع الخاص في أي منشأة، لافتا إلى أن الوزارة ستتخذ كل الاجراءات اللازمة ضد أى منشأة لا تلتزم بالقرار.



كان قد جدد حسن شحاتة وزير العمل الاثنين الماضي دعوته إلى مديري المديريات ومفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشآت من اليوم الموافق الأول من شهر يناير 2024، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.



وقال الوزير إن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهريا بدلا من 3000 جنيه، بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري، وذلك بلا استثناءات، موضحا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مستمرة بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال «جنود الإنتاج»، وتعزيز علاقات العمل بين «طرفي الإنتاج».