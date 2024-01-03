بيروت - عامر زين الدين



​تمنى المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز برئاسة شيخ العقل د.سامي أبي المنى أن «تتعزز في السنة الجديدة، قيم الإنسانية والأخوة وروح التسامح، وأن يسود التفاهم بين المسؤولين، لخروج الوطن من أزماته، وانتخاب رئيس للجمهورية من أجل انتظام عمل المؤسسات».



ورأى في بيان أصدره في «تعنت الاحتلال الإسرائيلي برفض المواقف الدولية والمناشدات الأممية والمنظمات الإنسانية والصحية وحقوق الإنسان، الداعية لوقف إطلاق النار والعدوان الحربي وآلة الإجرام ضد الشعب الفلسطيني، مؤشرا على استمرار أعماله الإجرامية، الأمر الذي يستوجب تحركا فاعلا من المجتمع الدولي وأصحاب القرار، لردع العدو الإسرائيلي عن إكمال مخططاته ضد الإنسانية، وحقنا لدماء الأبرياء».



وتوقف عند «تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على جنوب لبنان واستهدافها المدنيين الأبرياء، ورأى فيها مقدمة لتوسعة دائرة عدوانه، مما يتطلب عدم إعطائه الذرائع لتنفيذها، مع التأكيد على أحقية لبنان في الدفاع المشروع عن أرضه». وفي هذا السياق، دعا المجلس «الأمم المتحدة والجهات الدولية، لممارسة الضغوط اللازمة، من أجل تطبيق القرار رقم 1701 ومراعاة حيثياته ومندرجاته».



ونوه المجلس المذهبي «بخطوة مجلس النواب التي أدت إلى منع الفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية وسائر الأجهزة الأمنية، على أمل أن تبادر الحكومة إلى تعيين رئيس الأركان وباقي أعضاء المجلس العسكري، حفاظا على استمرارية المؤسسة وانتظام عملها».