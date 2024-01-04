

يعقوب العوضي



يواصل منتخب الكويت للشباب للكرة الطائرة تدريباته اليومية المكثفة تحت قيادة المدرب الوطني جاسم الطراروة وجهازه المعاون على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي استعدادا للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولي للشباب المقررة إقامتها في دبي خلال الفترة من 16 ابريل حتى 2 مايو المقبلين.



وكان منتخبنا الوطني للشباب للكرة الطائرة بدأ تدريباته السبت الماضي على صالة الاتحاد بحضور 7 لاعبين مواليد 2005، فيما سينتظم اليوم 8 لاعبين آخرين من مواليد 2007 من بين 25 لاعبا تم اختيارهم في القائمة الأولية للمنتخب، وذلك بعد انتهاء الاختبارات الدراسية للصفين العاشر والحادي عشر.



من جانبه، أكد الطراروة أن الجهاز الفني يسعى خلال الفترة التدريبية الحالية لرفع معدلات اللياقة البدنية وتهيئة اللاعبين من جميع النواحي الفنية والتكتيكية، خصوصا المنضمين حديثا إلى الفريق، تمهيدا للسفر إلى معسكر خارجي المقرر إقامته في العاصمة المصرية القاهرة استعدادا للبطولة.