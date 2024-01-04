

كشفت «فوربس» الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية لأقوى 100 رئيس تنفيذي بالشرق الأوسط لعام 2023 في نسختها الثالثة، حيث تضمنت القائمة 5 رؤساء تنفيذيين من الكويت، وهم: عصام الصقر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك الكويت الوطني، والشيخ نواف السعود نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية.



كما ضمت القائمة: بدر ناصر الخرافي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين، والشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الرئيسة التنفيذية لمجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، ومحمد العصيمي الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت.



وقالت «فوربس» إن القادة المصنفين في قائمة أقوى ١٠٠ رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط تمكنوا من تحقيق إيرادات مجمعة تجاوزت تريليون دولار في عام 2022، بينما بلغت القيمة السوقية المجتمعة للشركات التي يديرونها أكثر من 5 تريليونات دولار.



واستندت «فوربس» في اختيارها للقائمة إلى إنجازات وأداء الرؤساء التنفيذيين في العام الماضي، فضلا عن الابتكارات والمبادرات التي نفذوها، كذلك تأثيرهم على المنطقة، والدول التي يعملون فيها، والأسواق التي يشرفون عليها، بالإضافة إلى حجم الشركات التي يرأسونها.



1- عصام الصقر



وقد تصدر القائمة كويتيا نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك الكويت الوطني عصام الصقر فيما حل بالمركز الخامس ضمن قائمة «فوربس»، حيث انضم الصقر إلى مجموعة بنك الكويت الوطني في عام 1978، وتولى منصبه الحالي رئيسا تنفيذيا للمجموعة في عام 2014.



وبلغ حجم أصول البنك 119.2 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من عام 2023، ويرأس الصقر أيضا مجلس إدارة العديد من الشركات التابعة لمجموعة بنك الكويت الوطني، مثل (NBK International) وعضوية مجلس إدارة شركة الوطني لإدارة الثروات.



2- نواف السعود



في المركز الثاني كويتيا والسادس ضمن قائمة «فوربس»، جاء نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود، الذي انضم إلى مؤسسة البترول الكويتية في عام 1999، وتولى منصبه الحالي في مارس 2022.



وتتضمن قائمة الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية كلا من: شركة نفط الكويت، وشركة البترول الوطنية الكويتية، وشركة صناعة الكيماويات البترولية. وشغل السعود سابقا منصب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كي. بي. سي. هولدنجز (أوروبا)، والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) ورئيس مكتب المؤسسة في واشنطن.



3- بدر الخرافي



جاء نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر ناصر الخرافي بالمركز الثالث كويتيا و33 ضمن قائمة «فوربس»، حيث انضم الخرافي لمجلس إدارة مجموعة زين عام 2011، وتم تعيينه نائبا لرئيس مجلس الإدارة في عام 2014، ثم أصبح الرئيس التنفيذي للمجموعة في عام 2017.



ويشرف الخرافي على نحو 7400 موظف، وتعمل مجموعة زين في 7 دول من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبلغت أصولها نحو 16.5 مليار دولار، كما يتولى الخرافي منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية، وشركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعـــات الكهربائية ومقرها الكويت، وميتسوبيشي موتورز في مصر.



4- ادانا الناصر



في المركز الرابع كويتيا والـ 60 ضمن القائمة، جاءت الرئيسة التنفيذية لمجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد، حيث تولت منصبها الحالي في يناير 2022، وتملك كيبكو مشاريع استثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاعات: الخدمات المالية والإعلام والعقارات والصناعة.



وقد شغلت الناصر سابقا منصب الرئيسة التنفيذية لشركة الفتوح القابضة، وهي المؤسسة ورئيسة مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الكويت، ورئيسة مجلس إدارة شركة التعليم المتحدة، وعضو مجالس إدارة مجموعة الخليج للتأمين، وكامكو إنفست، و(OSN).



5- محمد العصيمي



جاء الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت محمد العصيمي في المركز الخامس كويتيا و96 ضمن قائمة «فوربس»، حيث تم تعيين العصيمي رئيسا تنفيذيا لشركة بورصة الكويت في عام 2019، بعد انضمامه إلى مجلس الإدارة في عام 2015.



وخلال أول 9 أشهر من عام 2023، سجلت بورصة الكويت صافي ربح قدره 56.5 مليون دولار، فضلا عن إيرادات تشغيلية قدرها 73 مليون دولار، وفي عام 2022، شهدت البورصة زيادة في إجمالي نشاط التداول الأجنبي بنسبة 29%، حيث وصلت القيمة الإجمالية للتداولات من قبل المستثمرين الدوليين إلى ملياري دولار.