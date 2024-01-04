استقبل مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د.مشاري الحربي سفير المملكة المغربية لدى البلاد علي بن عيسى صباح أمس، وذلك في مكتب مدير جامعة الكويت في «الحرم الجامعي» بمدينة صباح السالم الجامعية - الشدادية، وذلك لبحث سبل التعاون في المجالات الأكاديمية والثقافية بين جامعة الكويت والجامعات المغربية، والتي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين في إطار التبادل الطلابي والبرامج المشتركة بين الطرفين للتعرف على آخر المستجدات الأكاديمية وأهم التطورات الثقافية والعلمية، وذلك بحضور الوزيرة المفوضة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والثقافية بالسفارة المغربية فاطمة مرزاق، والأمين العام المساعد لشؤون إدارة المرافق بالإنابة بجامعة الكويت محمد سعود السليماني. بداية، رحب أ.د.مشاري الحربي بالسفير علي بن عيسى، مؤكدا حرص جامعة الكويت على التعاون الأكاديمي فيما يخص استقبال الطلبة للتعلم في جامعة الكويت، مبينا أن جامعة الكويت تستقبل في الوقت الحالي 5 من طلبة المملكة المغربية بهدف توسيع أطر التعاون الأكاديمي بين الجانبين في ظل التبادل الثقافي والمعرفي.



في السياق ذاته، أعرب السفير بن عيسى عن بالغ سعادته بزيارته لجامعة الكويت والتي تعد صرحا أكاديميا متميزا في مدينة صباح السالم الجامعية، منوها بأن الزيارة جاءت في إطار جهود تهدف إلى تحقيق الطموح الأكاديمي المشترك والتبادل الطلابي المثمر في مجال التعليم العالي، ومبينا أنها تهدف إلى زيادة التواصل والتبادل العلمي بين الطرفين للارتقاء بالجانب الأكاديمي والبحثي، آملا في مزيد من البعثات المتخصصة بجامعة الكويت ومزيد من التعاون الأكاديمي المثمر بين جامعة الكويت والجامعات والمؤسسات التعليمية في المملكة المغربية.