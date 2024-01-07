فاتورة دعم المواد التموينية قفزت 21% بـ 54 مليون دينار لتصل إلى 315 مليوناً في 10 أشهر

2.141 مليون أعداد المستفيدين من البطاقات التموينية بتراجع 71 ألف مستفيد ومستفيدة

علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية أن الحكومة تنفق ما متوسطه مليون دينار يوميا على دعم المواد التموينية والإنشائية والحليب ومغذيات الأطفال، إذ أظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة أن المبالغ المصروفة شهريا على دعم المواد التموينية والإنشائية خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر 2023 بلغت نحو 315 مليون دينار، مقارنة مع نحو 261 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2022، بزيادة نسبتها 21% بما قيمته نحو 54 مليون دينار خلال أول 10 أشهر من 2023 (نحو 304 أيام).



وتفصيليا، استحوذ دعم المواد التموينية الغذائية على 38% من الانفاق بواقع 119مليون دينار، وبمتوسط انفاق يومي بلغ نحو 392 ألف دينار، سجل خلالها شهر يوليو أعلى معدل انفاق شهري بنحو 14.9 مليون دينار، يليه شهر يناير بـ 14.24 مليون دينار، ثم شهر مايو بـ 13.9 مليون دينار، وشهر سبتمبر بـ 13.5 مليون دينار.



واستحوذ دعم الحليب ومغذيات الأطفال على نحو 3.5% من إجمالي المبالغ المصروفة على دعم التموين بواقع 11.2 مليون دينار خلال أول 10 أشهر من 2023، بمتوسط انفاق يومي بلغ 37 ألف دينار، وسجل شهر يناير أعلى معدل انفاق على تلك المواد بواقع 1.8 مليون دينار، يليه شهر يوليو بـ 1.37 مليون دينار، وشهر سبتمبر بـ 1.29 مليون دينار.



وحظي دعم المواد الإنشائية على 58.6% من إجمالي الانفاق على دعم المواد التموينية، بواقع 184.54 مليون دينار، فيما سجل الانفاق على ذلك النوع من المواد ما متوسطه 607 ألف دينار يوميا، وسجل شهر أبريل أعلى معدل انفاق على تلك المواد بواقع 28.3 مليون دينار، وشهر يناير ثانيا بـ 24 مليون دينار، وشهر أكتوبر ثالثا بـ 22.5 مليون دينار.



أعداد المستفيدين



وبلغ عدد المستفيدين من البطاقات التموينية بنهاية أكتوبر 2023 نحو 2.141 مليون مستفيد ومستفيدة بتراجع 71 ألف مستفيد ومستفيدة في أول 10 أشهر من العام قياسا إلى أعدادهم في ديسمبر 2022 البالغة 2.212 مليون، وبتراجع سنوي بلغ 52 ألف مستفيد ومستفيدة قياسا إلى أعدادهم البالغة 2.193 مليون مستفيد ومستفيدة بنهاية أكتوبر 2022.



وسجلت معاملات المستفيدين نحو 275.5 ألف عملية إضافة وتحديث وحذف خلال أول 10 أشهر من العام الحالي، إذ استحوذت عمليات الإضافة على 83% من المعاملات بواقع 228.4 ألف معاملة، بينما استحوذت معاملات الحذف على 15% من المعاملات بواقع 41.4 ألف معاملة، فيما سجلت معاملات التحديث نحو 5763 معاملة.



البطاقات التموينية



وشهد عدد البطاقات التموينية ارتفاعا بنحو 6590 بطاقة خلال أول 10 أشهر من 2023 إذ بلغ عددهم بنهاية أكتوبر الماضي 261.197 ألف بطاقة تموينية مقارنة مع 254.607 ألف بطاقة في نهاية ديسمبر 2022، كما ارتفع عدد البطاقات على أساس سنوي بـ 8050 بطاقة تموينية قياسا إلى 253.147 ألف بطاقة بنهاية أكتوبر 2022.



وبلغ عدد معاملات البطاقات خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الحالي نحو 16.778 ألف معاملة، تصدرها معاملات التجديد التي استحوذت على 53% من المعاملات بواقع 8856 معاملة، بينما استحوذت معاملات الإصدار على 44% من المعاملات بواقع 7434 معاملة، تليها معاملات الإلغاء التي سجلت نحو 488 معاملة.