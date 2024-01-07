أوقفت شركة «ألاسكا إيرلاينز» كل طائراتها من طراز «بوينغ 737 ماكس 9» بعد هبوط طائرة تابعة لها اضطراريا في ولاية أوريغون بشمال غرب الولايات المتحدة بعدما أبلغ عدد من ركابها الـ177 عن أن إحدى النوافذ انخلعت من مكانها على إثر الإقلاع.



وأوضحت الشركة في بيان أن «الطائرة عادت للهبوط بسلام في مطار بورتلاند الدولي وفيها جميع الركاب الـ171 وأفراد الطاقم الستة».



وأكدت أن «طاقم الطائرة كان مدربا ومستعدا للتعامل بأمان مع هذا الموقف رغم ندرة هذا النوع من الحوادث».



وأعلنت الهيئة الوطنية لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية وشركة «ألاسكا إيرلاينز» أنها تحقق في الحادث.



وأظهرت صور نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي نافذة مقتلعة في طائرة تدلت من سقفها أقنعة أكسجين.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ألاسكا إيرلاينز» بن مينيكوتشي في بيان «قررنا بعد ما حصل على الرحلة 1282 اتخاذ خطوة احترازية تتمثل في إيقاف أسطولنا المكون من 65 طائرة بوينع 737-9 مؤقتا».



وأضاف «ستعود كل طائرة إلى الخدمة بعد انتهاء عمليات صيانتها والتدقيق في أمانها بالكامل»، متوقعا إنجازها خلال بضعة أيام.



وأوضح أحد الركاب ويدعى كايل رينكر لمحطة «سي إن إن» التلفزيونية الأميركية أن النافذة انتزعت بعد الإقلاع مباشرة.