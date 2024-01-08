التعليم الحقيقي أداة فاعلة في بناء الكوادر البشرية المؤهلة للدفع بعجلة التنمية

توفير كل الإمكانات المتاحة للطلبة لأداء الامتحانات في أجواء مناسبة ومريحة



عبدالعزيز الفضلي



دشن طلبة الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي صباح أمس اختبارات الفترة الدراسية الاولى، حيث ادى طلبة القسم العلمي امتحان مادة الرياضيات و«الأدبي» اختبار اللغة الفرنسية، بينما قدم طلبة التعليم الديني «التفسير»، حيث سارت اختبارات اليوم الاول على ما يرام وسط اجراءات مشددة قامت بها وزارة التربية مع توفير أفضل الأجواء للطلبة لتقديم الاختبارات بسهولة ويسر.



وتفقد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع عددا من لجان الامتحانات، شملت ثانوية فارعة بنت أبي الصلت بنات بمنطقة مبارك الكبير التعليمية، وثانوية عبدالله الرجيب بنين بمنطقة حولي يرافقه كل من وكيل وزارة التربية بالتكليف ورئيس عام الامتحانات أنوار الحمدان، والوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف ونائب رئيس عام الامتحان للقسم الأدبي حصة المطوع والوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالتكليف نائب رئيس عام الامتحان للقسم العلمي د.سلمان اللافي للاطمئنان على سير الامتحانات.



وأكد د.عادل المانع حرصه وجميع القطاعات المعنية بالوزارة على توفير كل السبل والإمكانات المتاحة لأداء الطلبة لامتحانات الفترة الأولى للعام الدراسي 2023 -2024 في أجواء مناسبة ومريحة، مبينا أن عدد الطلبة المتقدمين للامتحانات بلغ 43.370 ألف طالب وطالبة في المناطق التعليمية كافة.



وأشار إلى أن زيارته تهدف إلى الاطلاع والاطمئنان على سير عمل اللجان، ورصد أي ملاحظات قد تواجه أبناءنا الطلاب والطالبات، مؤكدا أن «التربية» ستمنح كل طالب حقه من خلال التدقيق في الإجابات لضمان تحقيق أفضل النتائج، مثمنا الدور الرائد والكبير الذي تقوم به الإدارات المدرسية والمراقبون والملاحظون وأعضاء الكنترول الأدبي والعلمي والمشاركون والعاملون كافة خلال فترة الامتحانات.



وأوضح أن الوزارة ماضية في تطبيق لوائحها المعنية بالامتحانات للحفاظ على جودة التعليم ومحاربة الظواهر السلبية، مشيرا إلى أن هذا يصب في مصلحة الطالب، ليحصل على مستوى علمي جيد يؤهله لاستكمال دراسته للمرحلة الثانوية من دون تعثر، داعيا أبناءه الطلبة الى بذل الجهد والمثابرة بجد واجتهاد، لاسيما أنهم في مرحلة دراسية فاصلة بحياة كل طالب، وذلك لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم، لافتا إلى أن التعليم الحقيقي أداة فاعلة في بناء الكوادر البشرية المؤهلة للدفع بعجلة التنمية في المجتمع.



من جانبه، قال المدير المساعد ومدير لجنة ثانوية عبدالله الرجيب بنين عبدالرحمن الجاسر إن اللجان تعمل بفاعلية وفق النظم واللوائح في اللجان، وتم التأكد من جاهزيتها وتهيئتها لاستقبال الطلبة، مشيدا بزيارة وزير التربية وقياديي الوزارة للمدرسة للاطلاع على سلامة سير الامتحانات للفترة الأولى للعام الدراسي 2023/2024.



بدوره، قال مدير مدرسة جاسم الخرافي والمكلف في لجنة ثانوية أحمد العدواني بنين والتابعة لمنطقة العاصمة التعليمية عبدالعزيز الجاسم إن عدد اللجان بلغ 3 لجان، وهي لجنة للقسم العلمي ولجنة للأدبي ولجنة خاصة، مشيرا الى أنه تقدم لامتحان مادة الرياضيات 86 طالبا وتقدم لمادة اللغة الفرنسية 24 طالبا، حيث قامت إدارة المدرسة بتجهيز اللجان وتوفير كل ما يحتاج اليه الطالب لضمان الأجواء المناسبة لأداء الامتحان، متمنيا لأبنائه الطلبة التوفيق والنجاح.



من جهته، قال مراقب التعليم الثانوي في منطقة العاصمة التعليمية بالإنابة طارق العنزي: التقينا رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين لتوضيح أدوارهم بشكل كامل، لافتا الى أنه تم تزويد المدارس بعدد كاف من الملاحظين، وذلك مما سهل عملية سير الامتحانات دون أي عقبات، وتمت توصية الملاحظين بمراعاة الهدوء وإتاحة الفرصة للطلبة لأداء الامتحان بصورة مريحة. وشددنا على ضرورة الالتزام باللوائح والنظم المتبعة التي تخص الامتحان وذلك بتوصيات من مدير عام منطقة العاصمة التعليمية.