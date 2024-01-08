علي إبراهيم



تشهد عمليات انشاء الشركات من دون مقر (ذات الطبيعة الخاصة) إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين، في ظل التيسيرات التي قدمتها وزارة التجارة والصناعة عبر 4 قرارات وزارية بشأن هذا النوع من التراخيص.



وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة، أن إجمالي المعاملات التي قدمت إلى إدارة النافذة الواحدة بشأن تأسيس وترخيص شركات ذات طبيعة خاصة بلغ نحو 1862 طلبا في أكتوبر الماضي.



والشركات ذات الطبيعة الخاصة هي الشركات التي تمارس أنشطة يباشرها أربابها دون الحاجة إلى عمال أومحل تجاري أو موافقة جهة رقابية أخرى، وذلك في إطار تسهيل ودعم المشاريع واستثناء من الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية.



ووفقا للبيانات، فإن إجمالي التراخيص الصادرة للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة في أكتوبر 2023 بلغ 839 ترخيصا، بينما يوجد لدى الإدارة نحو 351 طلب ترخيص معتمدا، و672 طلب تأسيس مرفوضا.



وكان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قد نظم نحو 109 أنشطة يمكن ممارستها من خلال شركات ذات طبيعة خاصة، إذ أصدر قراره رقم 82 /2023 في مايو الماضي بترخيص الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، والتي يقدم طلب ترخيصها من خلال النافذة الواحدة التابعة للوزارة، بينما حدد القرار رقم 86 /2023 نحو 54 نشاطا ذات طبيعة خاصة، فيما أضاف القرار رقم 170 /2023 نحو 50 نشاطا أخرى إلى الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة في البلاد، كما أضاف القرار 176 /2023 نحو 5 أنشطة أخرى.