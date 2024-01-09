تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا من الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا الصديقة عبر خلاله عن خالص تعازيه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه.



كما عبر عن تهانيه لسموه، حفظه الله، بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية وللكويت كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.



وقد أعرب صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، عن بالغ شكره وتقديره لما أبداه الرئيس الأوكراني من صادق المواساة وخالص التعازي عما عبر عنه من فيض المشاعر الطيبة وهذا التواصل، راجيا له دوام الصحة وتمام العافية ولأوكرانيا الصديقة كل الرقي والازدهار.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس رانيل ويكراماسينغه رئيس جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية الصديقة أعرب فيها عن خالص التهنئة لسموه، رعاه الله، بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت،وراجيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم متمنيا سموه له موفور الصحة ودوام العافية.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة من روسيل مميسو دلاميني رئيس وزراء مملكة إسواتيني الصديقة نقل خلالها تهاني الملك مسواتي الثالث ملك مملكة إسواتيني والملكة الأم وتهنئته وتهاني حكومة وشعب مملكة إسواتيني الصديقة لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت، وراجيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، متمنيا سموه له موفور الصحة العافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.