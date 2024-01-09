

بيروت - بولين فاضل



خلافات فمصالحات فخلافات، هكذا تبدو العلاقات بين أهل الفن، ما يطرح السؤال عما إذا كان ما يحكى عن صداقات بين البعض منهم هو أبعد ما يكون عن الحقيقة، وهل الصداقات الفنية قائمة بالفعل أم موهوم من يفكر بتكوينها؟



الفنانة نوال الزغبي تستند الى خبرتها وتجاربها الطويلة بالقول إن هناك معارف في الحياة، لكن لا وجود لشيء اسمه أصدقاء، وتضيف: «في الحياة هناك أشخاص وزملاء ربما نقضي معهم وقتا لذيذا، وبعد ذلك كل يذهب في حاله».



بدورها لا تؤمن الفنانة مايا دياب بوجود صداقات حقيقية بين أهل الفن، لاسيما بين الفنانات، فيما الأمر ممكن أكثر بين مغن ومغنية لأن عامل الغيرة يكون أقل، كما تقول. وبحسب مايا، فإن الخلافات كثرت في الوسط الفني، وكل ذلك علمها أن تنأى بنفسها عن أي حروب وخلافات لتعيش أكثر في سلام.



أما الممثلة نادين الراسي، فتتحدث عن نفاق وشد شعر في الوسط الفني، خصوصا أن العلاقات، كما تقول، لم تعد كما قبل لأنها أصبحت محصورة عبر «السوشيال ميديا» عن طريق الـ «Like» والتعليقات، لافتة إلى انه لا وجود للصداقات الحقيقية، ولو أنها تصفق للآخرين والكثير يصفق لها، فضلا عن اتصالات اطمئنان بينها وبين البعض من حين لآخر.



وتقول الفنانة سيرين عبد النور إن لديها الكثير من المعارف في الوسط الفني، لكن لا توجد لديها صداقات، مشيرة الى أنها بخير ولا ينقصها شيء من دون هذه الصداقات.



الفنانة ميريام فارس بدورها لا تملك صداقات من داخل الوسط الفني، وهي تقول في هذا الصدد: «لم أبحث عنها بصراحة، لأنني لا أؤمن كثيرا بوجودها».



وكونت الفنانة كارول سماحة صداقات فنية كثيرة في مصر، أما في لبنان فقد حاولت أن تقيم صداقات مماثلة، إلا أن الوضع يختلف تماما، كما تقول، إذ إن بعض الفنانين يعيشون شعور العظمة ويسيطر الكبرياء على تصرفاتهم ما يجعل العلاقات بينهم صعبة. وتضيف: «في مصر الفنانون المنافسون لبعضهم البعض يجلسون على طاولة واحدة على العشاء والغداء وهم يستطيعون الفصل بين الحياة العملية والعلاقات الإنسانية، أما في لبنان فالموضوع مستحيل، أنا حاولت وابتعدت، وقلت لن أعيد الكرة».