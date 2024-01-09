قال محققون إنه تم العثور على باب طائرة تابعة لخطوط ألاسكا الجوية (ألاسكا إيرلاينز) الأميركية، الذي انفصل بينما كانت تطير في الهواء بعد الإقلاع. وكانت السلطات تبحث عن الباب في بورتلاند، وهي المدينة التي غادرت منها طائرة بوينغ 737 ماكس 9. وقال رئيس المنظمة التي تقود التحقيق، إن مدرسا يدعى بوب عثر على القسم المفقود في فناء منزله. ولايزال نحو 171 طائرة بوينغ 737 ماكس 9 متوقفة عن الطيران مع استمرار فحوصات السلامة، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية. واتسع توقيف تشغيل هذا الطراز من الطائرات إلى سائر أنحاء العالم، مما أدى إلى إلغاء عشرات الرحلات الجوية بعد حادث انفصال الباب، وفقا لوكالة فرانس برس.