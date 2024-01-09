طلبة الثانوية أدوا امتحان اللغة العربية واليوم راحة.. والمطوع: الامتحانات لم تخرج عن المنهج الدراسي وحريصون على تطبيق اللائحة لضمان جودة التعليم وسير العملية التعليمية



عبدالعزيز الفضلي



طلبت وزارة التربية من وزارة المالية ميزانية بلغت مليارين و700 مليون دينار وذلك للسنة المالية 2024 - 2025. وكشفت مصادر لـ«الأنباء»، أن القطاع المالي بوزارة التربية انتهى من إعداد مشروع الميزانية الذي تم رفعه إلى وزارة المالية لاعتماده، مشيرة إلى أن مشروع الميزانية يتضمن عدة أبواب، منها الباب الأول الخاص برواتب العاملين والمكافآت، والتي تفوق ملياري دينار نتيجة ارتفاع أعداد الموظفين من هيئات تعليمية وإدارية، تزامنا مع افتتاح الوزارة مدارس جديدة، وخططها للأعوام المقبلة المتضمنة افتتاح المزيد من المدارس بسبب التوسع العمراني والمناطق السكنية الجديدة كما في منطقتي المطلاع وغرب عبدالله مبارك وغيرهما. وأضافت المصادر: كما أن عدد العاملين في وزارة التربية أكثر من 143 ألف معلم وإداري، لافتة إلى أن باب الرواتب يستهلك ما يقارب 90% من الميزانية.



الى ذلك، واصل طلبة الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي والتعليم الديني أمس امتحانات الفترة الدراسية الأولى، حيث أدوا اختبار مادة اللغة العربية على أن يكون اليوم الثلاثاء راحة وتستأنف الامتحانات يوم الأربعاء.



وواصلت وكيلة وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان جولاتها الميدانية برفقة الوكيلة المساعدة للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع والوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالتكليف د.سلمان اللافي، لتفقد سير لجان الامتحانات في معاهد التعليم الديني.



وقالت الوكيلة المساعدة للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع إن عدد المعاهد الدينية على مستوى الكويت 4 معاهد للمرحلة الثانوية وعدد الطلبة 794، وقمنا بجولتنا لثاني امتحان لطلبة الصف الثاني عشر في معهد عبدالرحمن السميط الديني الثانوي بنين ومعهد قرطبة الديني بنات، مؤكدة سهولة الامتحانات من خلال حل الطلاب الذي كان واضحا ولم يخرج من المنهج الدراسي وحريصون على تطبيق اللائحة لضمان جودة التعليم وسير العملية التعليمية.



وأشارت المطوع إلى أنه من خلال الجولات السابقة مع وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع للمدارس وجدنا اهتماما من مديري المناطق التعليمية باجتماعاتهم مع مديري اللجان وتوجيهاتهم المستمرة للمعلمين والتي أدت إلى ضبط لجان الامتحانات والالتزام بتطبيق اللوائح والنظم المتبعة.



من جانبه، ذكر رئيس لجنة امتحانات معهد عبدالرحمن السميط محمد الرشيدي أن عدد الطلاب في المعهد 233 طالبا و15 لجنة منهم 102 طالب مسائي موزعين على 6 لجان و131 طالبا صباحيا على 9 لجان.



وأكد الرشيدي ان اللجان في معهد عبدالرحمن السميط تسير وفق النظم واللوائح المتبعة ولم تواجهنا أي مشاكل أو صعوبات تذكر.



من ناحيتها، قالت رئيس لجنة امتحانات معهد قرطبة الديني بنات شريفة العنزي إن عدد الطالبات المتقدمات للامتحانات في معهد قرطبة الديني 168 طالبة منهن 92 من معهد قرطبة الديني و34 من مركز قرطبة الديني نساء و42 من مركز الفروانية الديني نساء، مؤكدة تهيئة اللجان بما يكفل انسيابية العمل وتوفير جميع الاحتياجات والمتطلبات اللازمة للطالبات.



وحول سير عملية التصحيح لاختبارات أمس الأول، قال الموجه الفني العام لمادة اللغة الفرنسية أنور الكندري ان الامتحان كان في مستوى جميع الطلبة والطالبات وراعى الفروقات الفردية، وقد وردت أسئلته من المنهج الدراسي، ولم ترد أي أسئلة أو استفسارات تخص الامتحان في لجنة الكنترول.



وذكر الكندري أن لجان التصحيح تسلمت ما يقارب 14120 ورقة امتحان، تم توزيعها على 29 لجنة تصحيح سيدات، و26 لجنة رجال، موضحا أن جميع اللجان بدأت بتصحيح أوراق الامتحان دون أي مشاكل تذكر، متمنيا التوفيق والنجاح للجميع.



من جهتها، أوضحت الموجه الفني العام لمادة الرياضيات بالتكليف دلال الحجرف ان طلبة القسم العلمي للصف الثاني عشر تقدموا لأداء امتحان مادة الرياضيات، مؤكدة أن أصداء الامتحان واستجابة الطلاب كانت مبشرة، وأن عدد الأوراق التي يتم تصحيحها بلغت 27540 ورقة امتحان، وبلغ عدد لجان تقدير الدرجات 27 لجنة، مقسمة إلى 21 لجنة رجال، و6 لجان نساء، متمنية لأبنائها الطلبة والطالبات التوفيق والنجاح.



رفع نتائج 329 ألف طالب وطالبة على الموقع الإلكتروني و«سهل»



أعلنت وزارة التربية عن رفع نتائج 329233 طالب وطالبة على موقعها الإلكتروني.



حيث باشرت الإدارات المدرسية برفع النتائج فور انتهائها أولا بأول، وأوضحت الوزارة أن 750 مدرسة انتهت من رفع نتائجها من اجمالي المدارس بمختلف مراحلها التعليمية (الابتدائية والمتوسطة والثانوي للصف العاشر والحادي عشر).



وقالت الوزارة أن خدمة رفع النتائج توفرت عبر تطبيق سهل والموقع الإلكتروني وتطبيق الأجهزة الذكية لوزارة التربية وذلك بالدخول على الرقم المدني والرقم المسلسل للطالب تمكن ولي الامر من الاطلاع على شهادة الطالب المعتمدة.



يذكر أنه مازالت الإدارات المدرسية مستمرة في رفع النتائج عبر منصاتها الإلكترونية وتطبيق سهل.