برامج ومبادرات البنك تعتبر الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي المحلي

توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتبادل الخبرات في الاستدامة

شراكات إستراتيجية مع جهات محلية وعالمية للحفاظ على البيئة

حصد العديد من الجوائز العالمية تقديراً لجهوده في الاستدامة

مشاركة فاعلة لـ «بيتك» في فعاليات مؤتمر المناخ COP28



كان عام 2023 حافلا بالإنجازات غير المسبوقة في مجال الاستدامة بالنسبة لبيت التمويل الكويتي «بيتك»، والتي تمثلت بإطلاق برامج نوعية ومبادرات مبتكرة هي الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي في الكويت.



ويستند «بيتك» في استراتيجيته للاستدامة إلى إرثه الطويل في التمويل الإسلامي المستدام ودوره كأكبر بنك في الكويت وثاني أكبر مؤسسة مالية إسلامية في العالم وشبكته الواسعة التي تربط كل القارات تقريبا.



خلال 2023، ركز البنك في استراتيجيته للاستدامة على أن تكون شاملة ومتنوعة لتلبية توقعات أصحاب المصلحة ومطالب السوق. وحرص البنك على أن تكون اللوائح والمعايير التي يسير عليها فيما يتعلق بمفهوم الاستدامة متوافقة مع المعايير العالمية ومع أهداف التنمية المستدامة.



وقال محمد العربيد، المدير التنفيذي للحوكمة والاستدامة في «بيتك»، إنه «انطلاقا من الاستثمار المسؤول اجتماعيا، واصل «بيتك» جهوده في الاستدامة وتعزيز منتجات التمويل الأخضر سواء على مستوى الأفراد أو الشركات. ولعب أيضا دورا مهما في الاستدامة عبر ربط تعاملاته المالية مع الاستدامة من خلال إطلاق بطاقات ذكية مصنوعة بنسبة 85.5% من مواد بلاستيكية معاد تدويرها بمواصفات عالمية حسب معايير الاستدامة البيئية».



وأكد العربيد أن أهمية استراتيجية الاستدامة تكمن في كونها وسيلة لتعزيز الربحية والنمو وزيادة كفاءة الأداء وتلبية لاتجاهات السوق واحتياجات العملاء المتغيرة وترسيخ مكانة «بيتك» كمؤسسة مالية إسلامية عالمية رائدة.



(Keep it Green)



وأضاف العربيد أنه تحت مظلة مبادرة (Keep it Green) التي أطلقها «بيتك» لضم كل جهوده وحملاته في إطار الاستدامة ومراعاة معايير الحوكمة والبيئة، واصل البنك شراكاته الاستراتيجية مع جهات حكومية وخاصة عدة. ودعم «بيتك» وشارك في العديد من الأنشطة المتعلقة في مجال البيئة بالتعاون مع عدد من الجهات الأخرى مثل مشاركة المركز العلمي في عدد من المبادرات وورش العمل البيئية، إلى جانب أكثر من مبادرة خاصة بحماية البيئة من ضمنها تنظيف الشواطئ، والتشجير بالتعاون مع الهيئة العامة للزراعة في بعض المحميات الكويتية، وحملة أخرى أطلقها البنك تحت مظلة (Keep it Green) حول إعادة تدوير قناني البلاستيك.



بالإضافة إلى ذلك، شارك «بيتك» في هاكثون التغير المناخي الذي نظمته جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) لمناقشة التحديات العالمية المرتبطة بالتغير المناخي والمواضيع المهمة المتعلقة بالآثار البيئية والاستدامة ودعم الجهود المتعلقة بالحفاظ على البيئة.



رعاية الكوادر



لا تقتصر جهود «بيتك» في الاستدامة على البيئة فحسب، إذ استثمر البنك في الكوادر الشابة عن طريق برنامج فرصة لتدريب وتطوير مهارات الشباب، ووسع من الشمول المالي للخدمات المالية، وعزز تمكين المرأة، ووقع «بيتك» اتفاقية مبادئ تمكين المرأة (WEPs) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث قطع «بيتك» شوطا كبيرا في هذا المجال حتى أصبحت المرأة تحتل مكانة مميزة في مختلف إدارات البنك.



وعلى صعيد متصل، وقع «بيتك» مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف تعزيز انسجام أعمال «بيتك» مع أهداف التنمية المستدامة، ومن ضمن التعاون مع الـ (UNDP)، تم تنظيم برنامج تدريبي للإدارة التنفيذية في «بيتك» بهدف تطوير مهارات الاستدامة وزيادة الوعي بالاستدامة داخل المؤسسة. ويقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم الفني لتسهيل الاستثمارات التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، من خلال أدوات رئيسية كأهداف التنمية المستدامة (SDGs)، ومعايير تأثيرها، وإطار عمل الصكوك الخضراء.



وأكد العربيد في هذا الصدد أن «بيتك» يمضي قدما في جهود التمويل الأخضر من خلال توفير المزايا المالية والفنية للمبادرات التي تأخذ في الاعتبار الجوانب البيئية وتخفيف انبعاثات الكربون.



الشمول المالي



وأوضح العربيد أن جهود الاستدامة في «بيتك» تستند إلى استراتيجيته للتحول الرقمي المتمثلة بتبني الذكاء الاصطناعي والتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية (FinTech) في المنتجات والخدمات وتطوير البنية التحتية من الأنظمة والبرامج الذكية المرنة الداعمة والأساسية، بما يمنح العملاء تجربة مصرفية سهلة.



ومن بين الخدمات الرقمية التي أطلقها «بيتك» في 2023 في مجال تعزيز الاستدامة: بنك تم الرقمي، وهو أول بنك رقمي موافق للشريعة في الكويت، ومنصة زاهب الرقمية للتجار وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، وخدمات جديدة في السداد والدفع الإلكتروني، وفتح الحسابات الكترونيا، وإصدار بطاقات بمزايا فريدة، وتطوير أداء الأجهزة في مجالات جديدة مثل الطباعة الفورية للبطاقات وشراء وبيع الذهب، وإجراء معاملات كثيرة دون زيارة الفرع. كما يعتبر «بيتك» أول بنك في الكويت يطلق جهاز D-POS المتنقل لفتح الحسابات المصرفية بشكل فوري.



وتأكيدا على نجاح استدامة الجهود الرقمية، نفذ عملاء «بيتك» حتى نهاية الربع الثالث من 2023 نحو 152 مليون عملية مصرفية رقمية عبر KFHonline على الموبايل والموقع الالكتروني، بنسبة نمو بلغت نحو 40% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.



رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة



من جانب آخر، أطلق «بيتك» النسخة الثالثة من برنامج رعاية طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة المصمم بالتعاون مع الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين. ويعتبر «بيتك» السباق في هذه الخطوة، حيث أطلق النسخة الأولى على مستوى القطاع المصرفي في الكويت قبل ثلاث سنوات لإتاحة الفرصة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة للاندماج مع المجتمع وتعلم مهارات جديدة واكتساب خبرات من خلال الاحتكاك المباشر مع الموظفين أو العملاء.



ويعتبر البرنامج جزءا من جهود «بيتك» في الاستدامة لدمج وشمول ذوي الاحتياجات الخاصة في الخدمات المالية وإتاحة الفرص الوظيفية التي تناسب إمكاناتهم.



التمويل الأخضر



أطلق «بيتك» حملة تمويل شخصي للمواطنين أصحاب قسائم السكن الخاص، هي الأولى من نوعها على مستوى السوق الكويتي، تحت عنوان «التمويل المستدام للمنتجات الخضراء»، توفر كل احتياجات العملاء لبناء السكن الخاص من المنتجات الخضراء المستدامة (إسكانية واستهلاكية). وتساهم الحملة في المحافظة على الموارد الطبيعية والطاقة والاستفادة من الطاقة المتجددة.



وأكد العربيد أن مثل هذه المبادرات تتماشى مع توجهات «بيتك» نحو قيادة التعاملات المالية نحو تعزيز عناصر الاستدامة والبيئة السليمة.



مؤتمر المناخ COP28



وشارك «بيتك» في فعاليات قمة COP28 الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، التي استضافتها مؤخرا دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة نحو 70 ألف شخص من 198 دولة.



وقال العربيد إن «بيتك» تواجد في المنطقة الخضراء من خلال جناح خاص وشارك بالعديد من الفعاليات بضمن إطار التزامه بدعم المبادرات الخاصة بالاستدامة ومواجهة تداعيات التغير المناخي وتعزيز دور التمويل الأخضر في الاستدامة.



وعلى هامش مشاركته، نظم «بيتك» بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، سلسلة «COP-Talk» والتي تهدف إلى تعزيز الحوار والجهود التعاونية بشأن تغير المناخ والتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، مع التركيز بشكل خاص على دور القطاع الخاص والتمويل الأخضر في دعم أجندة الأمم المتحدة 2030، إضافة إلى ذلك تهدف سلسلة المناقشات إلى تسليط الضوء على مساهمة مبادئ التمويل الإسلامي في أهداف الاستدامة العالمية والمواءمة معها.



جوائز عالمية



نجح «بيتك» في تتويج جهوده في الاستدامة خلال 2023 بحصد العديد من الجوائز، منها: جائزة «أفضل بنك إسلامي في معايير الاستدامة في العالم» لعام 2023 من مجلة يوروموني العالمية الرائدة في عالم المال والأعمال، تقديرا لإسهامات البنك وجهوده الواضحة في تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في كافة أعماله وأنشطته المصرفية.



وحصل على جائزة «الاستدامة» على مستوى الشرق الأوسط من مجلة «إيميا فاينانس»، وجائزة أفضل بنك في الكويت للتمويل المستدام من المجلة العالمية المرموقة «غلوبل فاينانس».



وقال العربيد إن هذه التقديرات من قبل المجلات العالمية المتخصصة أو حتى من قبل مؤشرات قياس الأداء العالمية الخاصة بالاستدامة، تعكس، بلا شك، نجاح جهود الاستثمار والدعم التي يوليها «بيتك» لتعزيز مفهوم الاستدامة داخل المؤسسة وخارجها.



إستراتيجية الاستدامة لـ «بيتك»



يلتزم «بيتك» بتقديم أعلى مستويات الجودة من المنتجات المصرفية الشاملة والتميز في الخدمة، وتحقيق عوائد إيجابية لجميع أصحاب المصالح. ويلتزم بمعالجة وتلبية الاحتياجات المتزايدة لأصحاب المصالح، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها في الخدمات والمنتجات والعمليات. فضلا عن ذلك، يعمل «بيتك» وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية في سعيه نحو تحقيق النمو المالي، وتطوير الخدمات المصرفية، ومعالجة المخاطر واقتناص الفرص. وتغطي استراتيجية البنك للاستدامة أكثر من 62 هدفا اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا وأهدافا متعلقة بالحوكمة، من بينها:



البعد الاقتصادي: الريادة العالمية في التمويل الإسلامي.



البعد الاجتماعي: تأثير إيجابي على جميع أصحاب المصالح.



البعد البيئي: منتجات وعمليات خضراء.



الحوكمة: حوكمة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.



يتم تحديد الأهداف الاستراتيجية على مستوى التنفيذ لمعالجة وتعزيز الممارسات المطلوبة من خلال البيانات المالية والعملاء والعمليات الداخلية والقدرات البشرية والتنظيمية.



شراكات إستراتيجية



نظم «بيتك» بالتعاون مع جمعية السدو الكويتية «بيت السدو» برنامج «المرح مع النسيج» الذي تم تخصيصه لعملاء «بيتي» للأطفال، ويهدف إلى تشجيع الأطفال على المحافظة على البيئة والتعامل مع مواد معاد تدويرها بالكامل وذلك تحت مظلة مبادرة (Keep it Green). كما أعلن «بيتك» عن شراكة استراتيجية مع المركز العلمي، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للتعاون في مجال المحافظة على البيئة والاستدامة، حيث ستشهد هذه الشراكة العديد من المبادرات والفعاليات والأنشطة التي من شأنها أن تحافظ على البيئة بمختلف الوسائل.



مشاركات بيئية



شارك فريق «بيتك» التطوعي فريق «نزرعها ونحميها» في فاعلية زراعة النباتات الفطرية والبيئية في محمية اللياح التابعة لمعهد الأبحاث العلمية الكويتي بهدف زيادة الوعي البيئي وحماية البيئة، كما تعاون «بيتك» مع جامعة الكويت في تحدي ريادة الأعمال الخضراء الذي يهدف إلى تعزيز الأعمال التجارية الصديقة للبيئة.



وواصل «بيتك» دعمه لمشاريع تخرج طلبة كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت في معرض التصميم الهندسي، وأطلق جائزة «الاستدامة البيئية» لأفضل المشاريع الهندسية المهتمة بالبيئة والاستدامة. وتعتبر الجائزة امتدادا لسلسلة من المبادرات التي تهتم بالاستدامة ضمن استراتيجية الاستدامة المتكاملة، وضمن إطار حملة (Keep it Green).