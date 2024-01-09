ثامر السليمأصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع قرارا وزاريا يسمح بإيفاد الطلبة المستجدين الدارسين على نفقتهم الخاصة والحاصلين على قبول أكاديمي في تخصص طب الأسنان للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ من الجامعات المعتمدة بكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن خطة الإيفاد المباشر للتخصصات الطبية وفقا للقرارات الوزارية المنظمة واللاحقة لها.كما سمح القرار بضم وإعادة ضم جميع الطلبة المستجدين والمستمرين والدارسين على نفقتهم الخاصة والحاصلين على قبول أكاديمي بتخصص طب الأسنان من الجامعات المعتمدة بكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في حال استيفائهم لشروط الضم وإعادة الضم المنصوص عليها بلائحة البعثات والقرارات اللاحقة لها، وذلك بمدة أقصاها نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.