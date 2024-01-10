عبدالعزيز الفضلي



تعود عجلة امتحانات طلبة الثانوية العامة للدوران من جديد اليوم الأربعاء، بعد راحة يوم امس، حيث يؤدي طلبة القسم الأدبي امتحان قضايا البيئة، ويقدم طلبة القسم العلمي اختبار مادة الفيزياء، بينما سيكون امتحان الفقه التحريري لطلبة الديني.



وحول عملية التصحيح لاختبار اللغة العربية الذي قدمه الطلبة امس الاول، أكد النائب الأول لرئيس عام الامتحانات للقسم العلمي الوكيل المساعد للتعليم الخاص بالتكليف د.سلمان اللافي، أن عملية سير الامتحان تسير بصورة جيدة ووفق الخطة المتبعة من قبل لجان التصحيح، وقد تم تسلم أوراق امتحان الصف الثاني عشر لمادة اللغة العربية، مشيرا إلى انه بعد الانتهاء من أداء الامتحان ترسل الأوراق إلى مقر الكنترول العلمي للبدء في عملية التصحيح، ومن ثم توزيعها على اللجان المكونة من 163 لجنة سيدات ورجال.



وأضاف أن آلية التصحيح تسير بدقة تامة ونظام لمراعاة مصلحة الطالب في المقام الأول، متمنيا للطلبة التوفيق والنجاح.



من جانبه، أفاد الموجه العام للغة العربية بالإنابة نايف الحربي بأن امتحان اللغة العربية كان مراعيا للفروقات الفردية، وضمن المنهج الدراسي، ولم ترد أي استفسارات حول الامتحان، موضحا أن اللجان بدأت بتصحيح ما يقارب 27.000 ورقة، تم توزيعها على 45 لجنة للقسمين العلمي والأدبي، متمنيا لطلبتنا التوفيق والنجاح في فترة الامتحانات.