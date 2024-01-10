الهزاع: الشركة تولي أهمية كبيرة للمسؤولية المجتمعية ضمن إستراتيجيتها



تأكيدا لدورها المجتمعي وسعيها للتواصل مع كل فئات المجتمع، قام قسم التسويق والعلاقات العامة في شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين بتنظيم حملة «مو ناسينكم» لتوزيع الكسوة الشتوية على عمال النظافة في عدد من مناطق الكويت.



وبهذه المناسبة قالت مدير مبيعات التجزئة والاتصالات في إدارة التوزيع والعلاقات العامة التسويقية شروق الهزاع ان الحملة تعزز الدور المجتمعي للشركة بين كل فئات المجتمع ضمن حملاتها المتنوعة طوال العام والتي تجسد دورها المجتمعي، مشيرة الى ان الشركة تولي أهمية كبيرة للمسؤولية المجتمعية باعتبارها احدى الركائز الإستراتيجية للشركة لدعم تواجدها داخل المجتمع.



وأكدت الهزاع أن حملة «مو ناسينكم» تستهدف مد يد العون والمساعدة لعمال النظافة تقديرا من الشركة لهذه الفئة، نظرا لما يقومون به من جهود في المحافظة على النظافة العامة في الشوارع، إذ تحتم عليهم طبيعة أعمالهم التواجد في الشوارع والأماكن المكشوفة في أجواء إما أن تكون شديدة البرودة في فصل الشتاء أو شديدة الحرارة في فصل الصيف.



وأضافت أن الفرحة والرضا التي لمسها فريق التسويق والعلاقات العامة في عيون العاملين أثناء تسلمهم الملابس الشتوية وبعض المستلزمات والهدايا عند توزيعها عليهم في مواقع أعمالهم بالشوارع لا يمكن وصفها، مضيفة أنه من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية الشاملة والمبتكرة تم إرساء مفهوم جديد لدعم ومساعدة فئات عديدة من المجتمع.



وبينت أن حملة «مو ناسينكم» تأتي في إطار مساعي الشركة المستمرة لمد يد العون والمؤازرة لجميع فئات المجتمع.