

كشفت الفنانة شكران مرتجى عن أنها قررت إغلاق باب الزواج للأبد لأنه فات أوانه على حد تعبيرها، وقالت: إما أن يكون بكامل مقوماته وإلا فلا، ناصحة الفتيات بجعل حبهن سرا حتى اكتماله.



وأوضحت شكران، خلال ظهورها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج «الزمن»، أنها راضية تماما بما قسمه الله لها بشأن عدم إنجابها، كما أنها تصالحت مع الأمر كثيرا، خاصة بعد الأزمة السورية التي فرقت الأبناء عن آبائهم، واعترفت بأنها تشعر بالوحدة كثيرا، وتتمنى لو رزقها الله بفتاة حنونة مثلها ومثل شقيقاتها، تساعدها وتقف إلى جانبها في جميع الأوقات، معقبة: «أنا كنت حنونة مع أمي، بتمنى لو عندي بنت متلي، أوقات بشتاق حدا يجبلي كاسة مي بالليل، يقلي ماما شبك جبلك شي».



ولم تتمالك شكران دموعها عند سماع صوت والدتها الراحلة خلال اللقاء، لافتة إلى أنها لا يمكنها رؤية صورها ولا حتى سماع صوتها لأنها لم تتجاوز وفاتها، وبينت أنها كانت قد قررت قبل حضورها المقابلة، أن تتمالك أعصابها ولا تنهار من البكاء عند الحديث عنها احتراما لمشاكل المشاهدين، إلا أنها فشلت في ذلك، مشيرة إلى أنه منذ وفاة والدتها لم تعد تشعر بالفرح أو السعادة أبدا، قائلة: «ما بقى فرحت، كنت انبسط بأبسط الشغلات بس اليوم أبدا».