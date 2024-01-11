قريباً سيتم افتتاح فرع للهيئة في «غرب عبدالله المبارك» إلى جانب التوسع بخدمات «الأونلاين»



بشرى شعبان



كشف نائب المدير العام للقطاع التعليمي بالهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة مبارك البداح أن الهيئة تعمل على اصدار قرارات الخدمات التعليمية للطلبة من خلال ادارة التأهيل المهني لتدريب وتأهيل ذوي الاعاقة، الى جانب وجود لجان مختصة لإدراج المدارس المختصة تحت مظلة الهيئة.



وقال في تصريحات لـ«الأنباء» انه من ضمن التعديلات الجديدة على قانون ذوي الاعاقة انتقال صرف الدعم التعليمي للمدارس الى وزارة التربية، كونها الجهة المعنية بمنح الترخيص على ان يبقى دور الهيئة في القطاع التعليمي المراقبة وتحسين مستوى ضبط الجودة في الخدمات التعليمية، اما المراكز التأهيلية المختصة فيكون إصدار تراخيصها من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.



وبالنسبة للحضانات الخاصة، اوضح البداح ان اصدار تراخيصها من اختصاص وزارة الشؤون وهي المعنية بصرف الدعم التعليمي لها، مشيرا الى انه في القريب العاجل سيتم نقل صرف الاجهزة التعويضية الى وزارة الصحة.



واوضح ان التعديل على القانون الخاص بذوي الاعاقة يأتي باستمرار للتسهيل على ذوي الاعاقة ودعم جهود دمجهم في المجتمع وابراز مواهبهم ومنحهم فرص العطاء في المجتمع.



وحول المرأة الكويتية التي ترعى معاقا غير كويتي، قال البداح ان الهيئة تتبنى حصولها على شمولها في الاستفادة من التقاعد المبكر لرعاية المعاق، وناقشنا الامر كثيرا في اللجنة الخاصة بهذه الفئة في مجلس الامة، وشمل التعديل الاخير للقانون اضافة الام الكويتية التي ترعى ابنا معاقا غير كويتي، وسيتم قريبا اقرار التعديلات.



واضاف انه تم التنسيق بشأن فئة الصم والبكم مع المعاهد التطبيقية وديوان الخدمة، لتوفير درجة (مسمى وظيفي)، لمترجمي لغة الاشارة وتوفير منهج تدريسي لتخريج مترجم لغة اشارة في المعهد التطبيقي لتذليل الصعاب امام ذوي الاعاقة بتوفير مترجم لغة الاشارة في كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشيرا الى ان الهيئة تعمل على توفير فرص عمل لذوي الاعاقة ومتابعة اوضاع المعاقين في المجتمع عبر فريق اصدقاء المعاقين الحاصل على الضبطية القضائية لمتابعة الاوضاع النفسية والاجتماعية وفقا لقانون ذوي الاعاقة.



وعن توفير الاجهزة التعويضية، قال ان هناك مناقصة تقدمت بها الهيئة سيتم فيها ادراج اجهزة تعويضية وفقا لاحتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة، بالاضافة للاجهزة المعتمدة سابقا، وهذه المناقصة ستحل الكثير من الاشكالات التي كانت تحدث، مشددا على ان هناك تطويرا مستمرا في عمل الهيئة للتسهيل على المراجعين عبر افتتاح افرع لها في كافة المناطق، مشيرا الى انه تم مؤخرا افتتاح مركز في مدينة صباح الأحمد السكنية، وقريبا سيتم افتتاح مركز في غرب عبدالله المبارك، الى جانب التوسع في خدمات الاونلاين التي تسهل على المراجعين الجهد والوقت، ونعمل على تطوير البرامج الالكترونية المعتمدة.