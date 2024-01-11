زار وفد من إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام مقر وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اطلع أعضاؤه خلالها على آلية عملها بمختلف قطاعاتها وإداراتها وخدماتها الإخبارية، لاسيما مركز المعلومات والأبحاث وواحة «كونا» الذكية وبقية أقسام الوكالة.



وتعرف أعضاء الوفد عن كثب خلال زيارتهم إلى مركز المعلومات والأبحاث في «كونا» على دوره ومنهجيته العلمية والمهنية في التعامل مع الخبر والمعلومة، وتولى القائمون على المركز تقديم عرض واف عن عمليات الأرشفة وتجميع وتصنيف المواد الإخبارية ومختلف الأشكال والأنواع الإعلامية للمواد التي تبثها «كونا» إلى جانب إعداد التقارير والدراسات والدوريات والبحوث التي يصدرها المركز.



كما جال أعضاء الوفد في واحة «كونا» الذكية وتعرفوا على طبيعة عملها وأهمية دورها في مواكبة مفهوم الإعلام الجديد واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الإعلامي وتقديمه.



وأشادت مديرة شؤون الإعلام الخارجي في الوزارة عائشة العسعوسي خلال الزيارة بالدور الإعلامي الذي تؤديه وكالة «كونا» باعتبارها مصدرا موثوقا للأخبار المحلية والعالمية وبقية المواد الإخبارية.



وأشارت العسعوسي إلى ضرورة استمرار التعاون المثمر بين وكالة «كونا» وقطاع الإعلام الخارجي بالوزارة بغية الارتقاء برسالة الإعلام الكويتي ككل.



وقد ضم الوفد الزائر مدير شؤون الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام عائشة العسعوسي والمستشارة منال الهاجري ومجموعة من موظفي القطاع، فيما كان في استقبال الوفد خلال الزيارة مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في «كونا» عصام الرويح ورئيس مركز التصوير في الوكالة هاني العوض ومديرة تحرير رئيس مشروع «واحة كونا الذكية» مريم الزنكي ورئيسة قسم مصادر المعلومات في مركز المعلومات والأبحاث ابتهال المزيني وسكرتير تحرير في إدارة التحرير الإلكتروني عالية تيفوني.