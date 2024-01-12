

وجّه حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي محمد الشناوي رسالة للجماهير المصرية مطالبا إياها بدعم المنتخب الوطني بكل قوة دون النظر لأي انتماءات للأندية، وذلك قبل خوض منافسات أمم أفريقيا التي ستنطلق غدا في كوت ديفوار. وقال الشناوي: «لا توجد ألوان أو انتماءات سوى لمنتخب مصر، فلكم منا كل الاحترام والجهد والتضحية، لا نطلب سوى الدعم والمساندة التي لها أبلغ الأثر في نفوس اللاعبين». ويلعب منتخب مصر أول لقاءاته في البطولة الأحد المقبل أمام موزمبيق في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية التي تضم أيضا غانا والرأس الأخضر.