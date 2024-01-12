وقّعت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ممثلة في مديرها العام د.حسن الفجام، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للقوى العاملة، ومثلها مديرها العام بالإنابة مرزوق العتيبي، بشأن عقد اختبارات عملية وفنية للعمالة الماهرة في الكويت لتكون شرطا لإصدار إذن العمل بهدف الارتقاء بمستوى الأيدي العاملة الفنية، وذلك لتطوير سوق العمل، حيث سيتم إطلاق هذه الاختبارات تدريجيا لبعض المهن الفنية وفق معايير وشروط محددة.



جدير بالذكر أن توقيع هذه المذكرة أتى بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وحرصا منه على بدء تنفيذ مشروع المنظومة المهنية للاستقدام الذكي والذي هو من ضمن مشاريع خطة التنمية.



حضر توقيع المذكرة من جانب «التطبيقي» كل من نائب المدير العام للتدريب م.جلال الطبطبائي ومدير مركز ابن الهيثم للتدريب م.حمد الحمد ومدير المكتب الفني د.نبيل القلاف ومدير إدارة العلاقات العامة سهام العنزي، ومن جانب القوى العاملة نائب المدير العام للتخطيط والتطوير الإداري م.رباب العصيمي.