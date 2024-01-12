الكلية تعتمد على التدريس النظري والعملي وتقدم برامجها باللغتين العربية والإنجليزية

آلاء خليفة



نظمت كلية القانون الكويتية العالمية أمس مؤتمرا صحافيا بحضور كل من رئيس الكلية ا.د.محمد المقاطع وعميد الكلية د.فيصل الكندري وعميد كلية الدراسات العليا د.أحمد الفارسي ومدير برنامج دبلوم القانون د.معاذ الملا ونائب رئيس الكلية للشؤون المالية والإدارية عبدالمحسن المقاطع ومساعد العميد للشؤون العلمية د.يوسف الصليلي ومساعد عميد شؤون الطلبة د.حمد الفهد والمدير التنفيذي لمركز الكويت للأبحاث والدراسات القانونية ومدير معهد التدريب صلاح الغزالي والمسجل العام د.دانة الدعيج ومدير تحرير مجلة كلية القانون د.شريفة المهنا، وذلك لتسليط الضوء على مسيرة الكلية وإنجازاتها وخططها الاستراتيجية والمستقبلية.



في البداية قال أ.د.محمد المقاطع انها اول كلية متخصصة في القانون وتقدم برامج الدبلوم والبكالوريوس والماجستير وتهدف الى تخرج طلاب متميزين في التعليم القانوني لخوض غمار سوق العمل في مجالات القانون والمجالات المرتبطة به والمتداخلة معه، مبينا انها يتم قيادتها من قبل 14 قياديا كويتيا بما يؤكد انها قادرة على تقديم تعليم متميز وبأعلى الدرجات والجودة العالمية، كما ان الكلية تضم نخبة من اعضاء هيئة التدريس البالغ عددهم 114 عضو هيئة تدريس من 18 جنسية مختلفة ويبلغ عدد الكويتيين من اعضاء هيئة التدريس 65% والكويتيين من العاملين ما يفوق 55% بما يدل على ان الكلية حريصة على توظيف الكويتيين كجزء من دورها المجتمعي، لافتا الى ان 80% من الهيئة التدريسية يحملون درجة الدكتوراه.



وأشار المقاطع الى ان الكلية هي أول كلية خاصة فتحت المجال لاستكمال درجة الدكتوراه خارج الكويت من خلال نظام الابتعاث حيث تم ابتعاث 8 مبتعثين حتى الآن وتخرج 3 منهم وعادوا للتدريس في الكلية ولا زال هناك 5 مبتعثين يستكملون دراسة الدكتوراه في ارقى الجامعات، كما خرجت دفعات عديدة على مدى 13 عاما منذ انشائها وبلغ عدد الخريجين3387 من برنامج البكالوريوس و370 من برنامج الماجستير لافتا الى ان ما يميز الكلية تقديمها لبرامجها الدراسية باللغتين العربية والانجليزية كما ان الكلية تحرص على معيار الجودة 22 طالبا مقابل كل عضو هيئة تدريس.



ولفت الى حصول خريجي الكلية على 53 مقعدا من بين 103 تم تعيينهم في النيابة العامة في الدفعة الأخيرة لافتا الى ان خريجي الكلية اثبتوا كفاءتهم في مختلف مواقع العمل والمسؤولية بالقطاعين العام والخاص، كما تعتمد على التدريس النظري والتدريب العملي لطلابها وتعد المركز الاداري والتنفيذي لمسابقة المحكمة الصورية العربية والكلية الاولى عربيا في مسابقة «فيليب سي جيسيب» ومن افضل 48 فريقا عالميا لعام 2023 وحققت المركز التاسع لعام 2021 كما فازت مرتين ببطولة المناظرات التي تعقد بين الجامعات الخاصة في الكويت وحازت المركز الاول، مشيرا الى الاعتمادات المحلية والعالمية الحاصلة عليها.



بدوره، بين عميد الكلية د.فيصل الكندري ان الكلية تقدم 20% من برامجها باللغة الانجليزية لذا لا يتم قبول الا من يجتاز اختبار القبول باللغة الانجليزية لافتا الى انه تم مؤخرا استحداث اختبار القلم للغة العربية حيث ان الكلية تعتبر من مؤسسي هذا الاختبار لقياس مستوى اللغة العربية وتم اعتماده في اختبارات قبول الطلبة في الكلية حيث بلغ عدد المتقدمين 1088 والآن جارية للفصل الدراسي الثاني.



وشدد الكندري على ان الكلية تولي اهتماما بالغا بثقافة الجودة من خلال المحافظة على معايير الجودة في مؤسسات الاعتماد المحلية والدولية والالتزام بأنظمة المراقبة والتقييم الداخلي والخارجي وأنشأت لمتابعة هذا التوجه مكتب ضمان الجودة ولجنة جودة المعايير الاكاديمية لمتابعة تطور العمل الاكاديمي في البرامج الدراسية ولجنة الالتزام بمعايير الجودة والحوكمة.



وأشار الكندري الى تنوع المناهج الدراسية والمحافظة على التنوع بين الجوانب النظرية والعملية لتمكين خريجي الكلية من المنافسة بنجاح في سوق العمل.



من جانبه، أشار عميد كلية الدراسات العليا بالكلية د.احمد الفارسي إلى ان البرنامج منذ عام 2012 وان 706 طلاب درسوا في الماجستير بالكلية بالتخصصات الثلاثة: العام والخاص والعمليات المالية، لافتا الى تنظيم الكلية لمؤتمر القانون السنوي خلال الفترة من 1 - 2 مايو.



من جهته، أكد مدير برنامج دبلوم القانون د.معاذ الملا: حرص الكلية على تطوير المسار التعليمي للطالب والمنهج الدراسي ولأعضاء هيئة التدريس وتلك المعايير قائمة على ضبط جودة الاداء ومراقبة المناهج العلمية في مجال القانون والدراسات المرتبطة به، ومن خلال تلك الرؤية والاهداف تم استحداث برنامج دبلوم القانون وهو يلبي احتياجات سوق العمل من خلال خلق فرص وظيفية تنسجم مع طبيعة الاعمال المستحدثة في الوقت الحالي.



وتحدث مساعد عميد شؤون الطلبة د.حمد الفهد عن الخدمات والانشطة التي تقدمها العمادة لإثراء مسيرة الطلبة، من دعم طلاب متخصص وبرامج التطوير الشخصي والرعاية النفسية والاجتماعية والفعاليات الثقافية والاجتماعية والدعم في التوجيه الوظيفي والتشغيل الطلابي، لافتا الى وجود اكثر من 10 أندية طلابية متخصصة تشجع الطلاب على تطوير مهاراتهم وصقل خبراتهم العلمية والعملية.



في السياق ذاته، أوضحت المسجل العام د.دانة الدعيج ان عملية القبول في كلية القانون تتم بشكل الكتروني كامل حيث يقدم الطالب اوراقه على الموقع الالكتروني ويتم التدقيق عليها في ادارة القبول وتطبيق معايير القبول ومنها المعدل واجتياز الطالب لاختبارات اللغة الانجليزية واللغة العربية «اختبار القلم» كما يخضع للمقابلة الشخصية.



وذكر المدير التنفيذي لمركز الكويت للأبحاث والدراسات القانونية ومدير معهد التدريب صلاح الغزالي ان الكلية انشأت المركز لخدمة المجتمع بقطاعيه العام والخاص من خلال تقديم البرامج التدريبية والدورات القصيرة وحاليا هناك نية لتشغيل دبلوم تدريبي مدته سنة كاملة وأيضا تقديم الاستشارات بحيث تكون اعمال الجهات العامة منسجمة ومتوافقة مع القانون.



وأوضحت مدير تحرير مجلة كلية القانون الكويتية العالمية د.شريفة المهنا، انه تصدر عن الكلية مجلة علمية محكمة ربع سنوية تعني بنشر جميع المجالات الخاصة بالقانون ونشر الابحاث التي تجمع اكثر من حقل من حقول العلوم وذلك باللغتين العربية والانجليزية وتتنوع ما بين دراسات وبحوث وتعليق على احكام قضائية وملخصات رسائل جامعية وتقارير علمية.



ولفت مساعد العميد للشؤون العلمية د.يوسف الصليلي الى ان اهداف الكلية تتحقق من خلال خطة عمل وعمل دؤوب لتحقيقها تتمثل في استحضار تعيين الكفاءات العلمية وأصحاب الخبرات التدريسية كأعضاء هيئة تدريس بما يعزز البيئة الاكاديمية والعلمية.