

يحيى حميدان



نجحت إدارة نادي التضامن في التوقيع مع السنغالي عمر ويد والبرازيلي لويس فرنانديز، والشقيقين مبارك وفيصل سعيد لتعزيز صفوف فريق الكرة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وضم «العنيد» ويد ومبارك سعيد قادمين من نادي الشباب بعدما خاضا النصف الأول من هذا الموسم في دوري «زين» الممتاز، وكانا من العناصر الأساسية مع الفريق، فيما سبق لفرنانديز أن مثل الفحيحيل والصليبخات.



وقررت إدارة التضامن الاستغناء عن المدافع البرازيلي برونو دي ليما، والجناح البرتغالي تيدجاني سيلا، والسوري محمد عمر «مالطا»، واقترب «العنيد» من التعاقد مع مدافع أجنبي سيتم الإعلان عنه خلال اليومين المقبلين.



ويحتل التضامن حاليا المركز الثالث في ترتيب «دوري المظاليم» برصيد 13 نقطة، خلف المتصدر اليرموك بفارق 3 نقاط بعد انتهاء الجولة العاشرة من المسابقة.