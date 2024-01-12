عبدالعزيز الفضلي



اختتمت وزارة التربية ممثلة بإدارة التطوير والتنمية وبالتعاون مع جمعية المعلمين دورة إعداد مدرب معتمد، وذلك بحضور الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري بالتكليف فيصل الجطيلي ورئيس جمعية المعلمين الكويتية حمد الهولي.



وأكد الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري بالتكليف فيصل الجطيلي بأهمية دور المدرب المعتمد في رفع كفاءة العمل التدريبي وتحقيق النتائج المرجوة، وكذلك حرص الوزارة على تقديم كل سبل الدعم لتطوير العملية التعليمية.



وتابع الجطيلي أن الدورة تهدف إلى إعداد المدرب المعتمد وتطوير مهارات المدربين الذين يعملون في مجال التدريب والتطوير، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لتوصيل المعلومات وتحفيز المشاركين في الدورات التدريبية، وتعد هذه الدورة من أهم الدورات التدريبية في مجال التعليم والتدريب، حيث تعتمد على المنهجيات الحديثة والتقنيات الفعالة في عملية التدريب.



وشدد الجطيلي على ضرورة نقل هذه الخبرات من أجل الارتقاء بأداء العاملين في الوزارة لتقديم تجربة تعليمية متميزة.



كما أشاد الجطيلي بجهود المشاركين في الدورة والتزامهم بالتطوير المستمر.