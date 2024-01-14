تخفيض نصاب الموجه الفني في جميع المجالات ودراسة إمكانية تعيين رئيسي قسم للأقسام ذات الكثافة العالية

صدور رزنامة تحتوي على تنظيم عملية النقل والندب وافتتاح مدارس واحتياجاتها والتعاقدات المختلفة



عبدالعزيز الفضلي

يعمل مدير إدارة التنسيق والمتابعة بوزارة التربية متعب العتيبي منذ تكليفه في نوفمبر الماضي على إحداث نقلة نوعية لهذه الادارة خاصة مع التطور التعليمي والتقني، وقام العتيبي بتقديم خطة تتضمن عدة مقترحات لوكيل التعليم العام لمناقشتها ورفعها لوزير التربية واعتمادها تتعلق بالنهوض في العملية التعليمية



وأوضح مدير التنسيق متعب العتيبي في المقترحات - التي تلقت «الأنباء» نسخة منها - أن اجراءات الترقي للوظائف الإشرافية للهيئة التعليمية تعتبر من أهم اختصاصات إدارة التنسيق في قطاع التعليم العام



وتقوم الإدارة بمراجعة دورية سنوية للشروط والضوابط والمعايير لإجراءات الترقي لجميع الوظائف الاشرافية التعليمية بناء على القرار الوزاري (2016) والتعاميم والنشرات الصادرة من ديوان الخدمة المدنية ووكيل الوزارة والوكيل المساعد للتعليم العام، وذلك لتزويد جميع المناطق التعليمية والمدارس باحتياجاتها للهيئات الإشرافية دون تأخير ولتنظيم حسن سير عملها.



وقال انه بعد إصدار النشرة الخاصة بالوظائف الإشرافية للعام الحالي واحتوائها على مجموعة من الملاحظات، وكذلك تقديم بعض الاقتراحات من أهل الميدان والمناطق التعليمية وجمعية المعلمين فنأمل الموافقة على تشكيل لجنة لدراسة تلك الاقتراحات والملاحظات والاستماع لوجهات النظر وتقديم تصور وتعديلات على هذه النشرة لعرضها واعتمادها من وكيل الوزارة والوزير.



والمقترحات هي كالتالي:



- تخفيض سنوات الخبرة لبعض الوظائف الإشرافية (حسب قوائم الانتظار).



- فتح المجال لبعض التخصصات التي ليس لديها مسمى رئيس قسم مادة تعليمية.



- دراسة مقترحات جمعية المعلمين بشأن نشرة الوظائف الإشرافية.



- تخفيض نصاب الموجه الفني في جميع المجالات الدراسية.



- دراسة إمكانية تعيين رئيسي قسم في الأقسام التي لديها كثافة عالية من المعلمين.



- دراسة ضم الخبرة للمرشحين عن سنة الترشيح ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية ومراقبي التوظف لاعتماده.



تعديل لائحة مجلس النظام المدرسي



كما تطرق العتيبي الى لائحة مجلس النظام المدرسي، وقال ان اللائحة المعتمدة في وزارة التربية تعتبر من أهم اللوائح والنظم التي تساعد الإدارات المدرسية على تقدير سلوك المتعلمين وتوفير الأجواء التربوية المناسبة لحسن سير العملية التعليمية وتطبيق رسالتها في مجال التربية والتعليم ومعالجة الأمور السلوكية لبعض المتعلمين.



وأضاف أن هذه اللائحة صدرت منذ عام 2002 ولم يطرأ عليها أي تعديلات جذرية أو إعادة دراستها من جديد خاصة مع تغير الكثير من الوثائق التعليمية وظهور بعض السلوكيات الجديدة بسبب التغيير الزماني واختلاف النظم والقرارات الجديدة التي تتطلب دراستها وتنقيحها وتعديلها من جديد.



وأضاف انه اطلع على تصور مقدم من إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية، لتعديل اللائحة، ولاحظ وجود مجموعة من النقاط في هذه التعديلات التي تتطلب المناقشة من ذوي الاختصاص حتى نخرج هذه التعديلات بصورة أشمل وأدق وأوضح.



وأضاف أن قطاع التعليم العام هو صاحب الاختصاص في هذه اللائحة لذلك نقترح تشكيل فريق برئاسة الوكيل المساعد للتعليم العام وعضوية كل من مدير عام منطقة تعليمية ومدير شؤون تعليمية ومدير إدارة التنسيق والمتابعة ومدير إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية ومراقب تعليم ثانوي ومراقب تعليم متوسط ومراقب شؤون الطلبة والامتحانات ومستشار قانوني ومدير مدرسة (ثانوي) ومديرة مدرسة (ثانوي) ومدير مدرسة (متوسط) ومديرة مدرسة (متوسط) إضافة الى مقرر اللجنة (موظف إدارة التنسيق والمتابعة)



ويكلف هذا الفريق بدراسة المقترحات ذات الصلة وتقديم تصور شامل خلال 3 أشهر على لائحة النظام المدرسي.



إنشاء أقسام للإدارة في المناطق التعليمية



ودعا العتيبي الى ضرورة إنشاء أقسام لإدارة التنسيق والمتابعة في جميع المناطق التعليمية، مشيرا الى أن إدارة التنسيق من أهم الادارات الفنية التعليمية في قطاع التعليم العام والتي يناط بها مجموعة كبيرة ومهمة من الأعمال والقرارات التنظيمية الإدارية الخاصة بأعضاء الهيئة التعليمية والإشرافية والتي تساهم بشكل كبير في تحسين أداء المنظومة التعليمية وتلبية احتياجاتها من معلمين ورؤساء أقسام ومدراء مساعدين ومدراء وموجهين لجميع المواد والمجالات الدراسية ولجميع المراحل التعليمية.



ولذلك من منطلق أهمية ودور إدارة التنسيق وتسهيلا للإجراءات ودعما للمناطق التعليمية في ربطها مع قطاع التعليم العام نقدم مقترحا بإنشاء أقسام لإدارة التنسيق والمتابعة في جميع المناطق التعليمية، وفي حال الموافقة سنقوم باستكمال كل الاجراءات وإعداد التوصيف الوظيفي والمهام والموافقات من الجهات المختصة:



1 - مجلس الوكلاء



2 - إدارة الموارد البشرية - وحدة التنظيم



3 - مراقبي التوظف - الخدمة المدنية



رزنامة للتنسيق



كما كشف العتيبي عن رزنامة تحتوي على تنظيم لعملية النقل والندب وافتتاح مدارس واحتياجاتها والتعاقدات، لافتا الى انه انطلاقا من حرص إدارة التنسيق في قطاع التعليم العام على حُسن سير العمل في وزارة التربية وجميع إدارات المناطق التعليمية ودورها كإدارة تقوم بالتنسيق والتنظيم لاجراءات النقل والندب لأعضاء الهيئة التعليمية والإشرافية (النقل الخارجي - والنقل الداخلي) نقترح تقديم رزنامة تنسيق خاصة بجميع ما يتعلق بمواعيد القرارات التي تهم أهل الميدان التربوي للاطلاع عليه ومناقشته مع مدراء المناطق التعليمية ومدراء الشؤون التعليمية واعتماده ليتسنى تعميمه على الادارات المعنية في إدارة التنسيق والعمل به.