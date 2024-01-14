عبدالعزيز الفضلي



يبدأ طلبة الثانوية العامة اليوم في العد التنازلي لامتحانات الفترة الدراسية الأولى والتي ستختتم نهاية الأسبوع الجاري، حيث يؤدي طلبة القسم العلمي امتحان مادة الكيمياء، بينما يقدم طلبة «الأدبي» امتحان «الفلسفة».



ووجهت الموجه الفني الأول لمادة الاجتماعيات ليلى المطيري نصائح عدة للطلبة المقبلين على امتحان مادة الفلسفة، مشيرة إلى أن الطالب في ليلة الامتحان عليه أن يسترجع المعلومات التي درسها من الملخصات والملاحظات التي دونها أثناء دراسته، من خلال كتابة المفاهيم والمعلومات المهمة، ويسترجع الأجزاء المهمة من كل وحدة دراسية، بالإضافة إلى الاستعانة بالرسوم التوضيحية والخرائط الذهنية.



وأضافت المطيري: يجب ان يتدرب الطالب على الأنواع المختلفة من الأسئلة التي ترد في الامتحان ويحل نماذج سابقة ويراجع بنوك الأسئلة المتوافرة على موقع وزارة التربية وموقع التوجيه العام للاجتماعيات، مبينة أن الامتحان سيتضمن 4 أسئلة إجبارية، الأول موضوعي، والأسئلة المتبقية مقالية، بحيث تناسب مستوى المتعلمين وتراعي الفروق الفردية.



وطمأنت الطلبة بأن الأسئلة ستكون مباشرة وواضحة، ولن تخرج عن الكتاب المدرسي، متمنية التوفيق والنجاح للجميع.



وفي سياق متصل، قال رئيس قسم الكيمياء والفيزياء في ثانوية أحمد الربعي علي الشواف إن ليلة الامتحان هي الأهم، وتحتاج إلى تنظيم الوقت لاستثماره ووضع الخطة الكاملة للمراجعة وتنظيم وقت للراحة.



وأوضح الشواف ان طريقة الأسئلة لامتحان مادة الكيمياء، ستشمل أسئلة موضوعية منقسمة إلى اختيار متعدد، والمصطلح العلمي، وأسئلة صح وخطأ وأكمل الفراغ، أما الأسئلة المقالية فهي تشمل 4 أسئلة منها 3 إجباري.



وأكد ضرورة التطرق إلى الموارد التي يمكن الدراسة منها، ومنها الكتاب المدرسي وبنوك الأسئلة المتوافرة على موقع وزارة التربية، بالإضافة إلى الملخصات، لافتا إلى الحرص على قراءة الأسئلة بعناية، وتحديد الكلمات المفتاحية التي تساعد في الحل وترتيب الأفكار.