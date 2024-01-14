

مبارك الخالدي



استمرارا لقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بتصحيح المسار الرياضي وإلحاقا بقرارها السابق بإلغاء إشهار 24 ناديا في ديسمبر الماضي، أصدر وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة محمد العيبان القرارات الوزارية من 2 حتى 20 لسنة 2024 والمتضمنة إلغاء إشهار 19 ناديا بداعي افتقادها الشروط المنصوص عليها بالمادتين (3 و11) من قانون الرياضة رقم 87 لسنة 2017 بشأن وجوب توافر الشروط اللازمة للإشهار والاحتفاظ بالشخصية الاعتبارية.



والأندية الملغى إشهارها هي: البيسبول الرياضي، ونادي الإرادة لرياضة المعاقين، ونادي البدع للألعاب الرياضية والفروسية، ونادي الكويت للكارتينج، ونادي 965 للمحركات، ونادي هواة الحمام والطيور، ونادي بيان الكويتي للرماية، ونادي الكويت الوطني للرماية، ونادي الطموح الكويتي الرياضي لذوي الإعاقات الذهنية، ونادي وربة الرياضي للمعاقين، ونادي الجولف الكويتي، ونادي البصيرة الرياضي للمكفوفين، والنادي الكويتي للكريكت، ونادي السكب لرياضة الفروسية، ونادي المسايل للفروسية، ونادي الجابرية للالعاب الرياضية والفروسية، ونادي مبارك الكبير الرياضي للمعاقين، ونادي التحدي الرياضي للمعاقين، والنادي الكويتي لرياضة المحركات.



كما أعلن مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 21 لسنة 2024 بشأن إشهار النظام الأساسي لنادي الرماية الكويتي الرياضي.