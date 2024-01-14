

أحمد الفضلي



تواصل الفنانة العراقية ميس كمر تنفيذ مشاريعها الفنية الخاصة برمضان 2024 والمقرر ان يشهد ظهورها في 3 أعمال فنية متنوعة ما بين الدراما والتراثي والكوميدي في توليفة قامت باختيارها بشكل متقن للمنافسة من خلالها في السباق الرمضاني المقبل.



بدورها، ذكرت كمر انها عملت على اختيار أعمال منوعة للموسم الماضي وكذلك أعمال مختلفة بأحداثها وأبطالها لتجنب التكرار في الأدوار وكذلك لخوض تجارب فنية جديدة تضيف لمشواري الفني في الساحة الخليجية، موضحة انها انتهت من تصوير جميع مشاهدها الخاصة بمسلسل «منت رايق» الذي جمعها بكم كبير من النجوم بقيادة المخرجة الإماراتية نهلة الفهد التي صورت مشاهد العمل في الكويت، مشيرة إلى أن العمل كتبت نصه الكاتبة منى النوفلي ويشهد مشاركة عدد كبير من النجوم، أبرزهم هبة الدري وعبدالعزيز النصار وسعود بوشهري وشيلاء سبت وغيرهم من النجوم ومن المنتظر عرضه في رمضان المقبل.



وعن ثاني الأعمال، أفادت كمر من خلال حديثها لـ «الأنباء» بأن عملها الثاني أيضا صور في الكويت بطابع درامي تراثي يحمل عنوان «سحيلة بنت عديم» من إنتاج وتأليف بندر طلال السعيد الذي سبق ان شاركته في مسلسل لغز 1990 وأدخل معه رمضان هذا العام بتحد جديد من خلال عمل تراثي يضم كوكبة كبيرة من النجوم، أمثال زهرة الخرجي وحمد العماني وعبدالله التركماني وأسامة المزيعل وحصة النبهان وغيرهم من النجوم يجتمعون بعمل يتطرق من خلال قصص من وحي الأساطير إلى قضايا اجتماعية وإنسانية من الواقع والعمل يعد مزيج بين التراجيديا والكوميديا.



وفيما يتعلق بتجربتها الأولى مع النجم السعودي عبدالله السدحان، ذكرت كمر انها سعيدة بخوض أولى تجاربها الفنية مع الفنان السعودي القدير عبدالله السدحان من خلال مسلسل «هم يضحك»، وهو ثالث أعمالي لهذا العام للكاتب ضيف الله زيد، ومن إخراج أحمد الفردان ويضم نجوما كبارا يشاركون في العمل الذي أتوقع ان يكون ضمن الأعمال المميزة في رمضان 2024 خلاف كونه أول عمل يجمعه بالسدحان وإن شاء الله تتكرر التجربة في القادم من الأعمال، وأنا متشوقة لدخول لوكيشن المسلسل لتصوير مشاهدي، حيث من المنتظر أن أبدأ التصوير في الأيام المقبلة.