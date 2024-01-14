

أكدت الفنانة سوسن بدر أنها متصالحة جدا مع تقدمها في العمر، وتحتفل سنويا بمرور عام جديد في حياتها، وقالت: «شكلي الحالي هو حقيقتي، وكما تقبل الجمهور زمان شكلي، عليه أن يقبل ويحب شكلي الحالي، ويحبوني كمان بعدين لما أبقى أكبر من كده».



وتابعت بدر، خلال لقائها مع برنامج «ضيفي مع معتز الدمرداش»: «أنا أحب خطوط الزمن على وجهي جدا، إللي عايز يعمل جراحة تجميل لإخفاء التجاعيد يعمل أنا مش ضد ده، لكن مش حعمله لأن كل خط في وجهي هو حدوتة من حواديت عمري، بالنسبة لي تجربة السن عاملة زي الضيف يزورنا كل سنة مرة، فهنهتم بيه ونكرمه ولا هنقفل الباب؟، السن حرية وفهم ومعرفة وتجربة عريضة بيعيشها البني آدم، فأنا سعيدة إني بكبر وبحتفل بسني».



وبعد المشاركة في 200 مسلسل و60 فيلما و18 مسرحية، أكدت بدر أنها لم تتخيل نفسها أبدا في مهنة ثانية إلا ممثلة، وأضافت: «أحب الغناء لكن مبعرفش أغني، بحب الموسيقى لكن فشلت في تعلم أي آلة، كل محطات مشواري الفني صعبة لغاية النهاردة، فأنا عملت كل الأدوار، لما يعرض علي دور أفضل أدور فيه تفاصيل جديدة وإلا ببقى بكرر نفسي، مبحبش كلمة فشلت لكن أحب كلمة اتعلمت، الواحد عقبال ما بيوصل للاختيار والبصيرة، لكن بياخد وقت، وبالتأكيد الطريق مكنش سهل».