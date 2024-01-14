

ردت الفنانة غادة عبدالرازق على الأنباء التي تتردد منذ وقت طويل في الوسط الفني حول خلافها مع الفنان أحمد زاهر، وقالت: «الصحافة تحاول توجيه الجمهور دائما، وتحاول استفزاز طرف فينا عشان يرد ويعملوا عليها مشكلة».



وتابعت غادة، خلال حديثها لبرنامج «الراديو بيضحك» على راديو 90 90: «مفيش مشكلة بيني وبين أحمد زاهر، لا في وشه ولا من وراه، وعمري ما صنعت له مشكلة ولا هو صنع لي مشكلة، المسافة دي جت منين؟ ممكن يكون حد نقله حاجة وصدقها، وأكبر دليل إن أنا اللي مرشحة ليلى بنته في مسلسل (تلت الثلاثة) وكنت مرشحة أحمد زاهر».



واستطردت: «ليلى مجتهدة جدا ووجهها جديد وعايزة صقل موهبة بمعنى أنها محتاجة تشتغل كتير، ولما اشتغلنا مع بعض قلت لها (ركزي في شغلك أنا معنديش مشكلة مع أحمد زاهر، لازم تشتغلي مع كل الناس تحت أي ظرف عشان تبقى نجمة)».



يذكر أن الفنانة ليلى زاهر ابنة الفنان أحمد زاهر، كانت قد أعلنت قبل أيام عن نبأ ارتباطها رسميا والمنتج والفنان هشام جمال، وشاركت متابعيها على «إنستغرام» عدة صور لها برفقة هشام جمال، وعلقت: «الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا.. من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة، وان شاء الله الخطوبة قريبا، نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير».