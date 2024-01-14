

يواصل برنامج الجوهر للتدريب الإعلامي الذي تنظمه أكاديمية لوياك للفنون «لابا» جهوده لتأهيل كوادر إعلامية على أعلى مستوى، من خلال ورش تدريب على مهارات إعداد وتقديم حلقة حوار مع كوكبة من أهم الإعلاميين العرب.



وقد قدم البرنامج حتى اليوم ما يزيد على 40 ورشة تدريب إعلامي لما يقارب 410 مستفيدين من جميع أنحاء الوطن العربي، وتوجت بعدد 29 حلقة حوارية مع نخبة من الشخصيات الريادية في الوطن العربي.



الجدير بالذكر أن ورشة الجوهر القادمة ستتوج بلقاء حواري يجمع طلاب «الجوهر» بالأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية د.مصطفى البرغوثي 24 الجاري، بعد ورشة تدريب إعلامي مكثف مع الإعلامي ريكاردو كرم.