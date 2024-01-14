القاهرة - خلود أبوالمجد



تعاقدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مع «ريزرفوار» و«بوب أرابيا»، أكبر ناشر للموسيقى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اتفاقية نشر فنية تغطي كامل الكتالوج والأرشيف الغنائي الخاص بها. وتتولى «بوب أرابيا» حقوق النشر الفني لأعمال «إن تو ميوزيكا»، شركة الإنتاج التي تتولى كل إنتاجات نانسي، بحيث تغطي الصفقة الجديدة الكاتالوج الغنائي الكامل للنجمة اللبنانية، من بينها ألبومات «يطبطب ودلع» و«نانسي 10» وجميع الأعمال الغنائية المستقبلية. كما تشمل الاتفاقية بين نانسي و«بوب أرابيا» أن يتم تمثيل «ان تو ميوزيكا» التي تتولى إنتاج أعمال عجرم، في جميع أنحاء العالم من خلال «منصة اسمع»، التابعة لـ «بوب أرابيا»، الكيان المعني بإدارة الحقوق الفنية للأغاني وتمنح تراخيص حقوق الأداء والحقوق المجاورة.



وعبرت نانسي عن حماسها لهذا التعاون الذي وصفته بخطوة مهمة في مشوارها قائلة: أنا متحمسة للتعاون مع شركة عالمية مثل «بوب أرابيا» لديها تاريخ طويل في الدفاع عن حقوق الفنانين ونشرهم الموسيقى في جميع أنحاء العالم، وهذه الصفقة ستحقق الانتشار العالمي الكبير لأرشيفي الموسيقي وأعمالي القادمة للوصول إلى قاعدة جماهيرية أوسع من المعجبين.