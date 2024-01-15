ثامر السليم



اعتمد القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.فاضل عزيز إرسال كشوف مكافأة العبء الإضافي لإدارة الشؤون المالية لفئة أعضاء الهيئة الأكاديمية والمساندة ومدرسي اللغات.



وأكدت المصادر أن العبء الإضافي لأعضاء الهيئة التدريسية تم إقراره وتبنيه من مجلس الجامعة ومجلس الخدمة المدنية، لأسباب أكاديمية، بعد دراسات علمية مستفيضة بناء على المصلحة التربوية القائمة على التوزيع العددي المتكافئ للطلبة على القاعات الدراسية ونسبتهم إلى أعداد الهيئة التدريسية في كل مقرر من ناحية. وأشارت الى ان ذلك يأتي تفاديا لمشكلة إغلاق الشعب وتأخير تخرج الطلبة من الجامعة، لافتة الى أن تكديس الطلبة في الشعب الدراسية لمنع العبء الإضافي يؤثر سلبا على العملية التعليمية وقدرة الأستاذ على التعليم التفاعلي القائم على الحوار والمناقشة التأصيلية، وفقا لمعايير جودة التعليم ومخرجات جامعة الكويت.



يذكر أن حرمان أعضاء الهيئة التدريسية من العبء الإضافي بقرارات تخالف إرادة وتوجهات الأقسام العلمية يعد مخالفة لأحكام قانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019 الذي نص صراحة في المادة 20 منه على أن مجلس القسم هو الوحدة العلمية الأساسية في الكلية، كما يخالف المادة 19 من القانون ذاته التي جعلت لمجلس الكلية الاختصاص في اقتراح خطط الدراسة ومناهجها، وبنص المادة 11 من القانون التي جعلت لمجلس الجامعة وضع خطط الدراسة وقواعدها.