ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت انه تمت الموافقة على نقل مهمة الاشراف على جائزة أنور النوري لأفضل أطروحة دكتوراه في مجال التربية في العالم العربي من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الى قطاع نائب مدير الجامعة للأبحاث في جامعة الكويت.



ولفتت الى ان الجائزة منذ نشأتها تولت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الاشراف الكامل عليها بتمويل من قبل مبرة أنور النوري، مشيرة الى انه اوكل مهمة تحكيم الجائزة لشبكة المعلومات العربية التربوية «شمعة» في اطار عمل مشترك بين المؤسستين.



وأكدت ان طلب النقل جاء بناء على طلب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لجامعة الكويت للتولي مهمة الاشراف عليها، لافتة الى ان الهدف الذي يسعى له قطاع الأبحاث في الجامعة هو رعاية البحث والباحثين وتقديم كافة التسهيلات التي تمهد لهم استثمار طاقاتهم وقدراتهم العلمية والبحثية على اكمل وجه.