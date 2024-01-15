

بيروت ـ عامر زين الدين



أبدى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د.سامي أبي المنى «خشيته من تسارع الأحداث العسكرية وانزلاقها على النحو الذي يثير المخاوف من احتمال توسعها اكثر، بعدما طاولت أخيرا باب المندب والضربات على اليمن، ربطا باستمرار الحرب على غزة والاعتداءات على جنوب لبنان وتهديدات إسرائيل باعتباره منطقة قتال».



وحذر أبي المنى في هذا المجال من «نوايا الاحتلال المعادية للسلام والأمن في وطننا، الأمر الذي يحتم على المسؤولين جميعا الأخذ بالاعتبار خطورة المرحلة العصيبة الراهنة، التي تهدد الاستقرار وتضع لبنان والمنطقة على شفا حرب شاملة. كما تتطلب الارتقاء بمستوى التحديات والتحلي بروح المسؤوليات الوطنية، التي تبدأ بالتضامن الداخلي، وبالحوار، باعتباره السبيل الوحيد لمعالجة القضايا العالقة، وتضافر جهود الجميع، لتوفير الأرضيات المشتركة لسائر القضايا التي آن لها ان تلقى الحلول اللازمة، وفي مقدمتها انتخاب رئيس للجمهورية واستكمال التعيينات العسكرية التي تؤول إلى تحصين قيادة الجيش».



كلام شيخ العقل جاء خلال لقاءات أجراها في دارته في شانيه وجولته الروحية ـ الاجتماعية في منطقتي عاليه والمتن، وقد شدد خلالها على «التمسك بالثوابت التي تحكم العلاقات بين العائلات الروحية في الجبل والوطن، ورفع شأن القيم الإيمانية التي تعزز صمودنا، بوجه محاولات العبث بمرتكزات ثباتنا على تلك المبادئ والنيل من الطبيعة الإنسانية».