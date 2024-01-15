

القاهرة - محمد صلاح



تعاقد الفنانان محمد شاهين وصبا مبارك على بطولة مسلسل «لحظة غضب»، المقرر عرضه رمضان المقبل على منصة watch it، والعمل مكون من 15 حلقة، إنتاج «تي فيجن» للمنتج طارق الجنايني، إخراج عبدالعزيز النجار. ونشر الجنايني صورة من أول يوم تصوير «لحظة غضب»، وكتب عبر حسابه الرسمي بـ «موقع الفيسبوك»: «توكلنا على الله رمضان 2024، ربنا يوفقنا والعرض على منصة watch it. إلى ذلك، تستعد صبا لعرض مسلسل «بين السطور»، حيث يشاركها البطولة الفنان أحمد فهمي، وينتمي العمل لنوعية أعمال الإثارة والتشويق، ويشارك في البطولة كل من: محمد علاء، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، وليد فواز، باسل ألزارو، علي الطيب، والعمل تأليف مريم نعوم، إخراج وائل فرج، وتجسد صبا خلال الأحداث شخصية مذيعة شهيرة تتورط في جريمة قتل.