استخراج المياه من الهواء المحيط، والكشف عن تلوث المياه عبر رخويات متصلة بالإنترنت.. ابتكارات كثيرة لمكافحة الاحترار المناخي أثارت اهتماما كبيرا في أروقة معرض لاس فيغاس للإلكترونيات.



وقدمت شركة «جينيسيس سيستمز» جهاز WaterCube، بحجم وحدة لتكييف الهواء، يستطيع استخلاص مياه الشرب من الهواء المحيط.



ويقول ديفيد ستوكينبرغ، الذي أنشأ الشركة مع زوجته شانون، لوكالة «فرانس برس»، «هدفنا الأساسي هو الاستجابة بشكل مستدام للنقص العالمي في مياه الشرب». وتسعى «جينيسيس سيستمز» إلى استخراج المياه الموجودة في الهواء، لتزويد سكان المناطق الجافة إمكان الوصول إلى هذا المورد الثمين.



واستفادت شركات أخرى، مثل الشركة الفرنسية الناشئة molluSCAN، من معرض لاس فيغاس لعرض ابتكاراتها الرامية إلى حماية البيئة من التدهور المستقبلي.



ومن خلال توصيل المحار وبلح البحر بأقطاب كهربائية، تهدف تقنية molluSCAN-eye إلى رصد التلوث المائي من خلال سلوك الرخويات، بطريقة أبسط وأسرع من تحليل عينات المياه.