بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة تهنئة إلى الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة اعتلائه العرش ملكا لمملكة الدنمارك الصديقة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة التطور والنماء التي تشهدها مملكة الدنمارك الصديقة.



مشيدا سموه بالعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، ومؤكدا سموه على الحرص والتطلع لتطوير هذه العلاقات والارتقاء بمختلف أطر التعاون بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب.



متمنيا سموه له وللأسرة المالكة دوام الصحة والعافية ولمملكة الدنمارك وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.