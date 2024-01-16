

بدأت الهيئة العامة للرياضة اتخاذ خطوات إدارية بطرح ممارسات أعمال استبدال 8 ملاعب لكرة القدم خاصة بمراكز الشباب من نظام العشب الصناعي إلى نظام العشب الطبيعي وفقا للمواصفات الدولية المعتمدة والخاصة بملاعب التدريب وذلك بتجديد وإحلال طبقات التربة وإنشاء شبكة صرف وشبكة ري أوتوماتيكية ومضخات وخزان الري، وتعد تلك الملاعب مطابقة للمعايير الفنية والمواصفات المعتمدة من قبل «فيفا».



ويأتي هذا ضمن خطة الهيئة في تطوير البنية التحتية لكل الملاعب للاستفادة منها في رفع مستواها لسد النقص والعجز الشديد في ملاعب كرة القدم بالأندية الرياضية لإقامة التدريبات ومسابقات المراحل السنية المختلفة والمباريات الودية من أجل تقليل الضغط على الملاعب الرئيسية في الأنديـة وفرصة جيدة لصيانتهــــا وتجهيزهـــا لاستضافـــة المباريــات الرسميـــة والخارجية. وتضم خطة التطوير أيضا ملاعب كرة القدم بالساحات الرياضية التي تبلغ 12 ساحة رياضية لاستغلالها في إجراء الحصص التدريبية لفرق المراحل السنية لأنديتنا المحلية.