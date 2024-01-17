كشفت بيانات صادرة عن بنك الفلبين المركزي عن تراجع تحويلات العمالة الفلبينية من الكويت خلال أول 11 شهرا من 2023 بنسبة 1.45% لتبلغ مستوى 532.4 مليون دولار، وذلك مقارنة بتحويلات بلغت 540.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022. وعلى صعيد دول مجلس التعاون، فقد سجلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج الست خلال أول 11 شهرا من 2023 نحو 5.02 مليارات دولار، علما بأن تحويلات العمالة من قارة آسيا ككل بلغت 11.9 مليار دولار بالفترة المذكورة. ومثلت تحويلات العمالة الفلينية من دول الخليج 16.61% فقط من إجمالي تحويلاتها من دول العالم بالفترة سالفة الذكر البالغة قيمتها 30.21 مليار دينار، ويشار إلى أن التحويلات تعد شريان حياة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ووسيلة فعالة للحد من الفقر؛ لأنها توجه مباشرة إلى الأسر، كما تعد مصدر دخل للعملة الأجنبية ببعض الاقتصادات. وتعد الفلبين واحدة من المصدرين الرئيسيين للعمالة بالعالم، وتستقبل دول الخليج جزءا كبيرا من تلك العمالة. ولفتت الإحصائية إلى نمو تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج في أول 11 شهرا من 2023 بنسبة 4.17% سنويا، قياسا بمستواها في الفترة ذاتها من 2022 البالغ 4.82 مليارات دولار. ونمت تحويلات 5 دول خليجية في مقدمتها الإمارات بنحو 5.64%، جاءت التحويلات الفلبينية من المملكة العربية السعودية هي الأكبر خليجيا بقيمة 1.81 مليار دولار، بما يتناسب مع استضافة المملكة العديد من الأحداث العالمية التي تحتاج إلى توظيف عدد كبير من العمالة، وسجلت تحويلات العمالة الفلبينية من البحرين قيمة هي الأقل خليجيا بنحو 231.48 مليون دولار.