انطلاقاً من الحرص على تطوير الخبرات والاطلاع على تجارب الوزارات الجهات والمؤسسات الحكومية والمراكز البحثية المتخصصة والاستفادة منها في المجال الإعلامي، زار وفد من قطاع الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام مركز البحوث والدراسات الكويتية، وذلك ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي يجريها القطاع لعدد من مؤسسات الدولة الإعلامية والمهنية بهدف رفع قدرات ومهارات الاتصال والتواصل المؤسسي بين موظفي الإعلام الخارجي وقطاعات الدولة المختلفة.



بدأت الزيارة بكلمة ترحيبية وتعريفية بمركز البحوث والدراسات الكويتية ألقاها رئيس المركز د.عبدالله الغنيم، تلاها عرض فيلم وثائقي قصير عن تاريخ المركز وجهود الكويت التنموية والإنسانية عبر الزمن في دعم نهضة الدول الشقيقة والصديقة. ثم قام الوفد بجولة في قسم ترميم الوثائق والمخطوطات بالمركز، اطلعوا خلالها على الآليات والتقنيات المتبعة في ترميم الوثائق وحفظها بما يتناسب مع أعلى معايير الجودة والسلامة العالمية لتبقى شاهدا على ما تضمه من معلومات قيمة عن الأحداث والقضايا المرتبطة بها. ثم انتقل الوفد للاطلاع على معرض المحفوظات والمقتنيات الأثرية في المركز، والدور المميز والملموس الذي قامت به العديد من الأسر الكويتية الكريمة في تغذية المركز بآلاف الوثائق وتزويده بمئات التحف والمقتنيات الخاصة، والتي كان لها الأثر الكبير في حفظ التراث والهوية الكويتية الأصيلة.



في الختام، ثمنت رئيسة الوفد ومديرة إدارة شؤون الإعلام الخارجي عائشة العسعوسي جهود المركز المشهودة في حفظ التراث الكويتي وتقديم الدراسات والبحوث القيمة التي من شأنها دعم صورة دولة الكويت في الإعلام الخارجي. كما وجهت العسعوسي الشكر إلى أسرة المركز، مشيدة بجهود جميع العاملين فيه لتنظيم هذه الزيارة المثمرة، مع التأكيد على التطلع لأن تكون هذه الزيارة مقدمة لمزيد من الأنشطة والفعاليات المشتركة والتعاون في المستقبل وبما يعكس الصورة المشرفة للكويت وتاريخها المشرق ونقلها للعالم.